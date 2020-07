Mistero alla prima puntata di Battiti Live 2020, in onda su Italia 1 lunedì 27 luglio 2020. Nella stessa serata si sono esibiti Fred De Palma e Ana Mena, coppia che ha sfornato negli ultimi due anni veri e propri tormentoni quali D’estate non vale e Una volta ancora. Entrambi sono saliti sul palco della kermesse musicale ma in due momenti differenti e l‘interprete spagnola non si è presentata al fianco di Fred quando il rapper ha intonato Una volta ancora, canzone che in questi mesi sta spopolando pure in Spagna. Ana Mena ha duettato solo ed esclusivamente con Rocco Hunt, con il quale ha collaborato alla hit di quest’anno A un passo dalla luna. Quando poi De Palma ha cantato Una volta ancora Ana non si è presentata e l’italiano si è dovuto accontentare di una base registrata. Una situazione assai strana visto che solo qualche minuto prima Giusy Ferreri è uscita più volte per esibirsi insieme ai vari artisti con i quali ha lavorato nel corso del tempo. Prima ha cantato con Takagi & Ketra, poi con Elettra Lamborghini, seppur in momenti diversi. Perché Ana Mena non ha fatto lo stesso con Fred De Palma?

Il pubblico vuole sapere cosa è successo tra Fred De Palma e Ana Mena

“Qualcuno mi spiega perché Ana Mena non ha cantato con Fred nonostante sia presente?”, ha chiesto qualcuno su Twitter. “Ma Ana Mena era su 10 minuti fa con Rocco Hunt, non poteva salire e cantare Una volta ancora?”, ha domandato qualcun altro. A detta di molti ci sarebbe stato un litigio tra la 23enne e Fred De Palma ma al momento non ci sono certezze. Dallo scorso anno si parla di una liaison tra Ana Mena e il rapper ma i due si sono professati sempre buoni amici. C’è stato davvero un litigio come pensano i più? Magari un litigio d’amore? Per ora non è dato sapere di più e non sono da escludere motivi tecnici dietro la scelta di Ana Mena di non duettare con Fred De Palma al Battiti Live 2020. Insomma, la questione resta per ora avvolta nel mistero…

Fred De Palma e Ana Mena, Una volta ancora successo internazionale

In attesa di chiarimenti, la coppia artistica formata da Fred De Palma e Ana Mena funziona alla grande. Dopo aver scalato le classifiche italiane, Una volta ancora è stata tradotta in spagnolo e col titolo Se illuminaba ha conquistato la Spagna intera. Un risultato importante, che un cantante italiano non raggiungeva da tempo.