Battiti Live 2020: tutti i cantanti della prima puntata

Torna su Italia 1 l’appuntamento con Battiti Live, la kermesse musicale promossa da Radionorba e Vodafone. La prima puntata andrà in onda lunedì 27 luglio, su Italia 1, a partire dalle 21.20 circa. Ancora una volta conduttori dell’evento sono Alan Palmieri ed Elisabetta Gregoraci. Saranno in tutto sei gli appuntamenti dell’evento musicale. Per questa diciottesima edizione il palco di Radionorba, primo a riportare la musica live in televisione, avrà un’unica scenografia, quella del Castello Aragonese di Otranto. Ma la kermesse manterrà la sua forte identità itinerante e per questo 15 esibizioni si svolgeranno “on the road” in altrettante location pugliesi. Più precisamente ad: Alberobello, Altamura, Andria, Bari, Brindisi, Castellana Grotte, Foggia, Gallipoli, Lecce, Mesagne, Molfetta, Ostuni, Taranto, Trani e Vieste. Oltre a queste città, che ospiteranno le esibizioni di altrettanti cantanti, saranno coinvolte anche cinque località marittime: Giovinazzo, Manfredonia, Mola di Bari, Monopoli e Porto Cesareo. In ogni puntata l’attrice e webstar Mariasole Pollio darà la possibilità al pubblico che seguirà lo show in spiaggia di interagire con gli artisti sul palco.

Scaletta cantanti prima puntata Battiti Live 2020 su Italia 1

Come sempre Battiti Live accoglierà alcuni dei nomi più importanti della musica italiana e internazionale. Protagonisti della prima puntata saranno: Alessandro Amoroso, Irama, Takagi&Ketra, Elodie, Giusy Ferreri, Elettra Lamborghini, Diodato, Rocco Hunt, Ana Mena, Piero Pelù, Pinguini Tattici Nucleari, Fred De Palma, Dotan, Gigi D’Alessio, Annalisa, Gaia, Fabrizio Moro, Francesco Renga, Aiello. Nelle prossime puntate non mancheranno altri artisti che hanno aderito alla manifestazione quali: J-Ax, Fedez, Shade, Clementino, Raf, Anna Tatangelo, Geolier, Mr. Rain, Random, Ernia, Chadia Rodriguez, Francesco Gabbani, Alberto Urso, Nek, The Kolors, Ermal Meta, Baby K, Gabri Ponte, Le Vibrazioni, Danti, Bugo, Il Tre, Emma Muscat, Federica Carta, Astol. La regia dell’evento è affidata a Luigi Antonini.

Numero puntate Battiti Live 2020 e dove vedere le repliche

Battiti Live 2020 andrà in onda tutto il mese di agosto su Italia 1, ogni lunedì sera (salvo cambiamenti di programmazione), per sei puntate. Vodafone è il main sponsor ufficiale di quest’anno. Le repliche delle puntate saranno disponibili in streaming sulla piattaforma Mediasetplay.