Stefano De Martino risponde a Belen: la replica è da dimenticare

L’intervista di Belen a Domenica In aveva portato alla luce confessioni sconvolgenti da parte della modella argentina. Una di queste riguardava il suo matrimonio con Stefano De Martino che, stando a quanto sostenuto dalla showgirl, l’avrebbe tradita con almeno 12 donne. Al conduttore televisivo anche l’accusa di non esser stato di grado di aiutarla durante il brutto periodo attraversato. A poche ore dall’intervista di Belen da Mara Venier, è arrivata la replica proprio di Stefano De Martino.

Stefano De Martino: replica a Belen da dimenticare

Ospite a Che Tempo Che Fa di Fabio Fazio, nella puntata di domenica 3 dicembre, De Martino si è espresso così in merito a quanto detto da Belen: “Quando finiscono le relazioni ci sono sempre due verità. Ciascuno ha la propria. Poi c’è chi se la sente di renderla pubblica e c’è chi se la tiene per sé. Io ho deciso di non rendere mai pubblica la mia verità, perché ho dei motivi, due dei quali sono il bene che c’è stato e che le voglio ancora, e poi Belen è la madre di mio figlio. Per me questa è la cosa fondamentale“. Il conduttore televisivo ha quindi scelto di non entrare nel dettaglio di quanto accaduto con Belen, in quella che suona come una replica da dimenticare.

Va infatti ricordato che finché Belen non ha raccontato in modo esplicito di esser stata tradita, Stefano De Martino aveva sempre smentito di averle fatto le corna. Si ricorderà, ad esempio, l’intervista del conduttore televisivo a Belve, risalente a poche settimane fa. Ora che però Belen ha scelto di vuotare il sacco, la formula del non voler parlare delle proprie vicende personali, usata da Stefano De Martino, sembrerebbe quasi essere la dimostrazione dell’avere la coda di paglia. Si torna quindi a dire che la risposta snocciolata a Che Tempo Che Fa suona come una replica da dimenticare.

L’intervista di Belen a Domenica In

Come accennato in precedenza, Belen aveva dichiarato pubblicamente, per la prima volta, di esser stata tradita ripetutamente da Stefano De Martino, raccontandosi a ruota libera a Domenica In. Belen era entrata nel dettaglio anche del periodo buio vissuto, con l’arrivo della depressione e il vertiginoso dimagrimento, che l’aveva portata a pensare 49 chili. Belen aveva poi parlato della sua scelta di fermarsi dal punto di vista professionale, decisione dovuta alle difficoltà avute durante il suo periodo in depressione. Spazio anche per parlare del nuovo compagno: Elio Lorenzoni. A Domenica In, Belen ha aveva lasciato intendere di esser pronta a sposarsi e a diventare di nuovo mamma.