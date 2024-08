Belen e Angelo, retroscena: “Rottura brusca, volati piatti e bicchieri”

Ci risiamo, Belen Rodriguez sarebbe tornata single. Anche la relazione con l’ingegnere siciliano Angelo Edoardo Galvano sarebbe giunta al capolinea. La love story sarebbe naufragata nei giorni scorsi, quando la showgirl e l’uomo sono tornati da una vacanza trascorsa in Sardegna. Qualcosa sarebbe andato storto durante le ferie, come raccontato dal magazine Diva e Donna che ha lanciato lo scoop. Ulteriori dettagli sul crac d’amore li ha forniti l’esperto di gossip Alessandro Rosica, che con la modella sudamericana ha un bel rapporto (lei lo ha anche ringraziato pubblicamente per averla messa al corrente dei tradimenti di Stefano De Martino).

Belen e l’ingegnere siciliano si sarebbero allontanati in modo brusco

Attraverso una storia Instagram, Rosica ha sostenuto che la rottura con l’ingegnere è avvenuta in “modo brusco” e che anche questa volta sono “volati piatti e bicchieri”. Insomma, il gossipparo ha assicurato che l’addio non è stato a tarallucci e vino. E Belen che dice? Per il momento nulla. Se ne sta zitta zitta, preferendo non commentare le indiscrezioni sulla sua vita privata (tra l’altro Diva e Donna ha scritto che la showgirl inizierebbe ad avere paura di invecchiare da sola). Pure Galvano ha la bocca cucitissima. Non una notizia questa visto che è una persona molto riservata che anche durante la love story vissuta con la sudamericana non ha mai rilasciato alcuna dichiarazione pubblica. Di certo, dunque, non comincerà adesso.

Nel frattempo la Rodriguez si è rifugiata ad Albarella, luogo amato in cui fa tappa da diverse estati. Con lei ci sono i figli Santiago (avuto da Stefano De Martino) e Luna Marì (avuta da Antonino Spinalbese), la madre Veronica e papà Gustavo. Belen sta cercando di godersi un po’ di relax e di superare l’ultima delusione sentimentale che sarebbe stata cocente.

Da settembre ritornerà a lavorare in tv. Non a Mediaset, però: quest’estate è stato annunciato il suo ingresso nella scuderia Discovery. Il gruppo americano le ha affidato due programmi, uno sul Nove (Only Fun – Comico Show) e uno su Real Time (Amore alla prova – La crisi del settimo anno).