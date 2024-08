Belen Rodriguez di nuovo single, finita con Angelo: “Ora ho paura”

Finita la relazione di Belen Rodriguez con Angelo Edoardo Galvano. Diva&Donna condivide proprio in queste ore la copertina del suo nuovo numero, che vede tra le notizie principali quella che riguarda l’ennesima svolta nella vita sentimentale della conduttrice argentina. Dopo la separazione, che sembra essere definitiva, con Stefano De Martino, il nome della showgirl è stato spesso accostato a vari uomini. Tra questi vi sono Elio Lorenzoni e Giacomo Cavalli. Di recente si è parlato della sua relazione con Angelo, ma pare che sia già giunta al termine. Almeno, questo è ciò che riporta la nota rivista, con tanto di confessione della stessa Rodriguez.

“Belen è tornata single. Con Angelo è già finita e confessa: ‘Ora ho paura di invecchiare sola’”, questo il titolo della notizia che riguarda Belen e la rottura con Angelo. La conduttrice argentina sembra non trovare pace dal punto di vista sentimentale. Non ci sono comunque conferme o smentite ufficiali da parte della diretta interessata. Quella confessione – “Ho paura di invecchiare sola” – sembra, però, dire già molto. Nel frattempo, la 39enne si sta godendo la sua vacanza con la famiglia in Italia. Mentre si diverte in compagnia dei suoi familiari, pare aver messo la parola fine alla relazione che è sempre stata vissuta da lei e Angelo con il massimo riserbo.

Avrebbero trascorso insieme un’ultima vacanza in Sardegna, precisamente a Porto Cervo. E poi sarebbe arrivato l’addio definitivo. Per il momento, non sono noti i motivi per cui la conduttrice argentina e l’esperto di tecnologie sostenibili abbiano deciso di lasciarsi. Fatto sta che Belen sembra proprio non riuscire a vivere senza avere un uomo al suo fianco. Ai suoi amici, dopo questa ennesima delusione, avrebbe raccontato di avere paura di invecchiare da sola.

Sarebbe questo il motivo per cui sembra che la Rodriguez non riesca proprio a trovare pace. Sembrava che con Angelo ci fossero dei sentimenti forti e che avessero insieme trovato l’armonia giusta per mettere su una relazione stabile. Ma pare che non fosse proprio così. Intanto, non manca il supporto da parte della sua famiglia. Come sempre al suo fianco ci sono i suoi figli e i suoi genitori.

Circa un mese fa si è sposata sua sorella Cecilia Rodriguez, che invece ha trovato l’uomo della sua vita, Ignazio Moser. Belen è stata al suo fianco come damigella d’onore ed è riuscita anche lì a ritagliarsi uno spazio da protagonista.