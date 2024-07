Belen e le nozze di Cecilia: pioggia di insulti per la foto ‘strategica’

Non c’è pace per Belen Rodriguez. Su Instagram, l’unica fotografia pubblicata relativa al matrimonio della sorella Cecilia e di Ignazio Moser è stata ricoperta di critiche e insulti. Una pioggia di cattiveria insensata. Motivo di cotanto livore da parte di alcuni, anzi alcune (visto che sono quasi tutti profili femminili) utenti? Lo scatto che la showgirl ha postato la vede in compagnia di papà Gustavo, della figlia Luna Marì (avuta con Antonino Spinalbese) e con una sua zia argentina. Secondo alcune persone avrebbe dovuto dare priorità alla sposa. Da qui un’infornata di biasimi e l’accusa di voler essere al centro dell’attenzione a discapito della festeggiata. Una sciocchezza incredibile visto che Belen ha evitato di mettere una moltitudine di post e story dell’evento nuziale probabilmente proprio per non offuscare l’amata sorella.

Addirittura la conduttrice sudamericana ha fatto di tutto affinché sui social non fossero postati dai presenti alla festa scatti in cui compariva il suo nuovo fidanzato Angelo Edoardo Galvano, ingegnere siciliano di Agrigento. Infatti, inizialmente, si è creduto che l’uomo non avesse preso parte al matrimonio. Alcuni scatti divulgati da Chi Magazine hanno invece dimostrato che il 35enne era al party. Evidentemente Belen, proprio per non attirare su di sé il gossip, ha preferito tenerlo ben nascosto da occhi indiscreti. Lo stesso vale per le sue “strategiche” mosse social: niente contenuti a cascata sulle nozze. I festeggiati erano Cecilia e Ignazio, dunque meglio defilarsi e non calcare la mano sulle piattaforme.

Nonostante ciò, tante persone frustrate (non c’è altro aggettivo per descrivere alcuni soggetti che hanno fiele al posto del sangue) hanno avuto la brillante idea di tempestare Belen di messaggi al vetriolo, arrivando persino a sostenere che non abbia pubblicato alcuna foto con la sorella per non darle risalto. A volte, prima di aprire bocca, sarebbe bello sapere come stanno le cose: Belen e Cecilia hanno un legame viscerale e né una né l’altra si permetterebbero mai di giocare tiri mancini a livello familiare. Figuriamoci durante un matrimonio. Insomma, chi ha sparso veleno sarebbe meglio che tacesse una volta buona.