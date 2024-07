Cecilia-Ignazio nozze, De Martino assente: fake news e vero motivo

Al matrimonio glamour di Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, celebrato a Carmignano (Prato) a Villa Medicea La Fernanda il 30 giugno, qualcuno si aspettava che apparisse Stefano De Martino, ex marito di Belen che a lungo ha frequentato la famiglia argentina. E invece l’aitante conduttore campano non si è visto manco con il binocolo. D’altra parte c’era da aspettarselo visto che l’ultima rottura con la showgirl sudamericana, per usare un eufemismo, non è per niente stata rosa e fiori (lei lo ha accusato in diretta tv di averla abbandonata quando era depressa e di averla tradita in svariate occasioni). Insomma, sarebbe stato un colpo di scena se si fosse palesato alle nozze e non il contrario.

Il Corriere della Sera, scrivendo dei presunti motivi che hanno tenuto lontano De Martino dall’evento nuziale, cita non meglio precisate indiscrezioni provenienti dalla rete che sussurrano che il presentatore potrebbe essere stato impossibilitato a raggiungere Villa Medicea per degli impegni professionali. Una fake news.

La verità è che l’ex allievo di Maria De Filippi, come lui stesso ha reso noto tramite alcune Storie Instagram, proprio mentre si svolgeva il matrimonio, era su un aereo che lo stava portando fuori dall’Italia. Motivo? Si sta godendo dei giorni di vacanza prima di mettersi al lavoro per cominciare la nuova stagione tv che lo vedrà protagonista su Rai Uno al timone di Affari Tuoi che fu di Amadeus.

Inoltre, l’esperta di gossip Deianira Marzano ha sostenuto che Stefano non ha manco ricevuto l’invito. “Grande assente al matrimonio di Cecilia l’ex cognato Stefano De Martino, non invitato pare perché i due non andassero d’accordo”, ha scritto la campana.

Stefano De Martino, con Belen rottura definitiva

Per farla breve, De Martino non è andato al matrimonio per il semplice fatto che con la famiglia Rodriguez ha mantenuto rapporti soltanto per la gestione di Santiago, il figlio avuto con Belen. Si ribadisce che sarebbe stato alquanto strano vederlo alle nozze. Il fatto che non sia andato conferma, casomai ce ne sia ancora bisogno, che il dialogo con l’ex moglie è ai minimi storici.

I ben informati, in questi mesi, hanno sussurrato che l’ultima rottura tra i due ex coniugi è stata definitiva e che stavolta non c’è spazio per alcuna ricucitura a differenza di quanto avvenuto in passato. Ognuno per la sua strada e fine della ‘soap opera’.