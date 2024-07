Nozze Ignazio-Cecilia, chicche: Tananai sparito, De Lellis ‘horribilis’

Chicche dal matrimonio di Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez che sono diventati marito e moglie domenica 30 giugno. Si parta dall’annunciatissimo ospite musicale che non si è visto. Il quotidiano La Nazione, pochi giorni prima dell’evento tenutosi in Toscana a Villa Medicea La Ferdinanda, aveva assicurato che la coppia di sposi aveva ingaggiato Tananai per cantare. Dalla miriade di video circolati sui social, dell’artista non c’è traccia. Tra l’altro lui ieri si è immortalato in una Story Instagram mentre sbadiglia, probabilmente a casa sua. Insomma, la sua sbandierata presenza si è rivelata una fake news. Amen!

Altra chicca riguarda il look di un’ospite alquanto famosa, Giulia De Lellis: inguardabile e fuori luogo, ‘horribilis‘. Non a caso l’influencer, sui social, ha fatto incetta di critiche feroci. Tantissimi coloro che hanno trovato il suo modo di abbigliarsi volgare per l’evento nuziale. Ma che cosa ha indossato l’ex volto di Uomini e Donne? Un nude look firmato Nensi Dojaka: un maxi abito rosa in seta e chiffon trasparente. Ecco, delle trasparenze che hanno offerto una dimenticabile smutandata di cui si poteva fare a meno. Non perché ci sia da scandalizzarsi, siamo nel 2024 e vivaddio alcune pratiche bigotte sono state superate. Però c’è evento ed evento. In questo frangente un po’ di sobrietà non avrebbe guastato. Detto ciò, il vestito costa circa 1660 euro.

L'abito vedo-non vedo indossato da Giulia De Lellis alle nozze di Cecilia e Ignazio viene travolto dalle critiche (FOTO)https://t.co/fLZu06HUHj — Novella 2000 (@Novella_2000) July 1, 2024

Altra curiosità simpatica è stato l’incontro tra il padre dello sposo, la leggenda del ciclismo Francesco Moser, e il rapper Tony Effe. L’ex sportivo ha simpaticamente sbeffeggiato il cantante, tra le risate dei presenti tra cui il figlio, per la moltitudine dei tatuaggi che ha sul corpo. Moser senior e Tony prima si sono stretti la mano con vigore, poi è arrivata la battuta del primo al secondo: “Quanto ci hanno impiegato a farti tutti questi tatuaggi? Li hanno stampati, è stata fatta una fotocopia”. “Momento altissimo”, ha commentato Ignazio sui social nel divulgare le immagini del curioso incontro.

Le interazioni tra Tony Effe e Francesco Moser sono veramente il multiverso per me 💀#ignaechechu pic.twitter.com/bCFGMqu7eg — Ila 🌶️🦥 (@ilariainstabile) July 1, 2024

Infine, nel corso dei festeggiamenti, a un certo punto Belen ha rubato la scena a tutti, duettando e ballando con Effe sulle note della hit estiva “Sesso e Samba” e non sui brani dell’introvabile Tananai.