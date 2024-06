Cecilia Rodriguez e Moser sposi: un noto artista canterà alle nozze

Manca veramente poco e, dopo 7 anni insieme, Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser convoleranno a nozze. Il matrimonio è fissato ufficialmente per il prossimo 30 giugno, anche se, in realtà, i festeggiamenti dureranno ben tre giorni. Sabato 29 giugno, infatti, ci sarà una cerimonia intima dedicata solo alla famiglia e gli amici più stretti. Mentre, come raccontato in un’intervista a Verissimo, la domenica avverrà il matrimonio vero e proprio.

La proposta di Ignazio risale al 2022 ma, negli ultimi due anni, i due si sono trovati a rimandare più volte il grande giorno. Tra problemi logistici e una presunta crisi di coppia, sembrava proprio che queste nozze non si sarebbero più fatte. Ma, negli ultimi mesi, Cecilia e Ignazio si sono finalmente messi sotto con i preparativi, condividendo tutto il processo con i loro numerosi seguaci. Tra l’altro, nelle ultime ore, sono stati svelati molti altri dettagli relativi al grande giorno.

Per iniziare, la cerimonia si terrà con rito civile in Toscana. La location scelta è quella della Villa Medicea La Ferdinanda, un posto incantevole a Carmignano, nella frazione di Artimino, in provincia di Prato. A quanto pare, ad unirli in matrimonio sarò un loro caro amico, che ha ricevuto la delega dal comune di Carmignano. Inoltre, gli invitati ammontano più o meno a 200, molti dei quali saranno ovviamente personaggi noti del mondo dello spettacolo. Prima su tutti la sorella della sposa, Belen Rodriguez, che le farà da testimone. Dopodiché, pare sia certa la presenza di Giulia De Lellis e Andrea Damante, che si rincontreranno di nuovo dopo le voci di riavvicinamento degli ultimi mesi.

Ma, le sorprese non finiscono qui. In occasione di una giornata così importante e unica, Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser hanno ingaggiato uno dei cantanti più importanti dell’attuale panorama musicale italiano. Di chi si tratta? Di Tananai, che è recentemente uscito con il suo nuovo singolo estivo in collaborazione con Annalisa, “Storie Brevi”. Il brano ‘Tango‘ è uno dei preferiti della coppia e, probabilmente per questo motivo, avevano il desiderio di ascoltare questa canzone così speciale dal vivo durante il loro matrimonio. A questo punto, non resta che attendere per pochi giorni per poter finalmente le immagini delle nozze di Cecilia e Ignazio.