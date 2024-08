Ferragni, Blasi, Belen, Fedez: tutte le mete estive più ambite dai vip

L’estate è ormai arrivata già da un po’ e anche i vip, dopo un anno intero di lavoro, si concedono le tante agognate vacanze. Ma quali sono le mete maggiormente ambite dai personaggi dello spettacolo? Spulciando sui social abbiamo scoperto dove sono andati alcuni di loro. Sicuramente c’è una predilezione per le città bagnate dal mare. Scopriamo insieme quali sono nello specifico i luoghi prescelti da alcuni dei vip più amati per trascorrere la loro estate.

Tra le mete più ambite di quest’anno, ancora una volta, sembra esserci la Grecia. Sono difatti numerosi i personaggi del mondo dello spettacolo e della televisione ad averla scelta per le proprie vacanze. Tra questi c’è l’influencer ed imprenditrice Chiara Ferragni, che proprio in queste ore si sta imbarcando per raggiungere una delle sue isole in compagnia dei suoi due figli, Vittoria e Leone. Anche Ilary Blasi ha prescelto la stessa meta per trascorrere l’estate. La showgirl è volata precisamente a Mykonos, una delle isole greche più amate dai vip! Anche il suo ex Francesco Totti, in compagnia della sua nuova fiamma Noemi Bocchi, ha trascorso qualche giorno in Grecia, precisamente a Naxos, prima di volare alle Bahamas.

Grande successo ha avuto anche la Sardegna. Quest’ultima è stata prescelta proprio dall’ex di Chiara Ferragni, Fedez. I due trascorreranno per la prima volta le vacanze estive da separati. Il rapper ha raggiunto Porto Cervo, in Costa Smeralda, in compagnia dei piccoli Leone e Vittoria. I bambini hanno difatti trascorso dapprima le vacanze con il papà per poi partire in compagnia della mamma. Con Fedez non c’erano soltanto i suoi figli ma anche altri due vip, Andrea Damante ed Elisa Visari. Possibile un ritorno di fiamma tra questi ultimi visto che si trovano proprio nella stessa location!

Sono stati in molti quindi a preferire l’Italia. Tra questi Belen Rodriguez che sta trascorrendo le sue vacanze all’Isola di Albarella. Anche Diletta Leotta ha optato per un’isola, in particolare la Sicilia. Elettra Lamborghini e suo marito Afrojack, dopo qualche giorno trascorso ad Ibiza, hanno raggiunto il Lago di Como per concedersi un po’ di relax. Arisa, invece, ha preferito rimanere nella sua regione. Ha difatti pubblicato alcuni scatti a Maratea, in Basilicata, insieme al suo nuovo fidanzato. Sembra quindi essere il mare la meta più ambita. Non è dello stesso avviso Stefano De Martino, il quale ha preferito la montagna.