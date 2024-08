Damante-Visari, possibile ritorno di fiamma: una foto li smaschera!

Sembrerebbe essere ormai ufficiale il ritorno di fiamma tra Andrea Damante ed Elisa Visari. Già da tempo sul web circolavano delle indiscrezioni circa un loro riavvicinamento. Oggi uno scatto pubblicato sui social dall’attrice e modella li ha smascherati, confermando il rumor. Scopriamo meglio di che foto si tratta e qual è l’inizio nascosto che lascia pensare che i due siano tornati insieme.

Nelle ultime ore l’attrice e modella Elisa Visari ha condiviso sul suo profilo Instagram ufficiale un’immagine che ha riacceso il gossip sul suo possibile ritorno con l’ex tronista di Uomini E Donne, il dj Andrea Damante. L’esperta di gossip Deianira Marzano ha difatti ricondiviso lo scatto facendo notare un dettaglio che potrebbe sfuggire ad una prima occhiata. Nelle lenti degli occhiali da sole indossati da Visari si vedrebbe difatti il riflesso di un uomo che potrebbe essere proprio il dj!

Di seguito la storia condivisa da Deianira Marzano dove si può vedere la foto galeotta:

Chiaramente l’immagine va ingrandita un po’ per notare la sagoma riflessa nella lente.

Stando a quanto scritto dall’esperta di gossip, i due si starebbero rifrequentando già da un mese. La coppia, stando sempre a quanto condiviso da Deianira Marzano, si troverebbe attualmente in vacanza in Sardegna.

Di seguito un’altra storia condivisa da Marzano in merito ai due:

Il gossip su un presunto ritorno di fiamma tra i due girava già da tempo, precisamente dall’addio al celibato di Ignazio Moser, il quale ha sposato Cecilia Rodriguez, sorella di Belen, lo scorso giugno. Andrea ed Elisa, stando ad una segnalazione condivisa sempre da Deianira Marzano, si sarebbero ritrovati entrambi ad Ibiza per l’occasione, condividendo anche un tavolo all’Ushuaia. All’epoca l’esperta di gossip rispose al messaggio dell’utente precisando che i due non erano tornati insieme ma che avevano ricominciato a sentirsi. Da allora si è diffusa la voce di un loro possibile riavvicinamento dopo la rottura avvenuta nel 2023.

Per il momento, comunque, si tratta ancora di semplici indiscrezioni. Non sono difatti arrivate dichiarazioni ufficiali da parte dei diretti interessati per smentire o confermare le voci. Non resta quindi che attendere ulteriori risvolti a riguardo.