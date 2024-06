Damante, ritorno di fiamma con Elisa Visari? Il gossip si riaccende

Galeotto fu l’addio al celibato di Ignazio Moser. Ma sarà davvero così? L’unica cosa certa al momento è che l’ipotesi di una nuova storia d’amore tra Andrea Damante ed Elisa Visari, sta tornando a far sognare i fans della coppia. Dopo l’uscita di numerosi rumors che parlavano delle nuove storie d’amore dell‘ex tronista di Uomini e Donne e della bella influencer, oggi sembra arrivare la notizia che in tanti stavano aspettando, ovvero quella del loro ritorno di fiamma.

Damante e Visari di nuovo insieme?

Come anticipato, nelle ultime ore si è fatta sempre più insistente la voce del ritorno di fiamma tra Elisa Visari e Andrea Damante. Un’indiscrezione che, è doveroso sottolineare, non è ancora stata confermata dai diretti interessati. La prima a dare la notizia è stata l’esperta di gossip Deianira Marzano che, condividendo nelle sue stories Instagram un messaggio di una sua follower, ha ricominciato a far sognare i fans della coppia, che non vedevano l’ora di rivederli insieme.

Stando alla già citata segnalazione, i due attualmente si trovano a Ibiza in occasione dell’addio al celibato di Ignazio Moser, che convolerà a nozze (e qui qualcuno urlerà “finalmente!“) con Cecilia Rodriguez il prossimo 30 giugno. Ma c’è di più perché, a quanto pare, Damante e la sua ex erano seduti allo stesso tavolo dell’Ushuaia: “Ciao Deianira, ho scritto anche ad Amedeo Venza per segnalarvi che la Visari è all’Ushuaia al tavolo dell’addio al celibato di Moser, quindi evidentemente c’è un ritorno di fiamma”.

Segnalazione alla quale la Marzano ha risposto così, riaccendendo definitivamente il gossip: “Non sono andati insieme ma comunque si stanno risentendo“. Ora manca solamente la conferma ufficiale, che in molti sperano arriverà a giorni.

Le voci sui presunti flirt

Nei mesi appena trascorsi, si è fatto un gran vociare circa i nuovi flirt di Elisa Visari e Andrea Damante. La prima a essere tirata in ballo fu la presunta frequentazione tra l’influencer e Simone Susinna, ex naufrago dell’Isola dei Famosi. Una notizia che non venne mai confermata dai diretti interessati e che fu anche oggetto di “indagini” da parte di Fabrizio Corona.

L’ex Re dei paparazzi, lo scorso aprile, aveva infatti rivelato ai followers di Dillinger News che l’ex tronista e Susinna si erano addirittura presi a pugni. Il tutto, stando alle parole di Corona, successe in una nota discoteca milanese: “Damante ha tirato due pugni a Susinna a quello manco ha reagito, giovedì scorso (28 marzo) all’Hollywood”.

Dopo un po’ di tempo, si era anche tornati a parlare dell’ennesimo ritorno di fiamma (assai improbabile) tra il noto Dj era sua ex storica, Giulia De Lellis. Quest’ultima aveva da poco detto addio a Carlo Beretta ed era stata “beccata” in compagna di Damante. Motivo per cui tutti avevano iniziato a pensare che i due potessero incarnare il perfetto cliché dell’amore che “fa giri immensi e poi ritorna”. Niente da fare però perché il rumor venne smentito poco dopo con la notizia della freschissima frequentazione della De Lellis con Giano Del Bufalo.

Insomma, dinnanzi alla segnalazione riportata da Deianira Marzano il web si è letteralmente diviso: c’è chi parla già, ironicamente, della passione del Dj per le “minestre riscaldate”, e chi invece non vede l’ora di rivedere i due insieme ufficialmente.