Andrea Damante ha preso a pugni Simone Susinna: lo scoop

Un testimone ha affermato che tra Andrea Damante e Simone Susinna c’è stata una rissa: il primo ha tirato due pugni al secondo davanti ad un locale.

Secondo quanto riportato da Dillinger News, sembra che giovedì 28 marzo, davanti la discoteca milanese Hollywood ci sia stata una scazzottata tra i due. Il motivo della contesa sarebbe Elisa Visari che avrebbe scelto il modello al dj. A raccontarlo un testimone e Fabrizio Corona, sul suo sito, ha pubblicato l’audio in questione.

“Damante ha tirato due pugni a Susinna e quello manco ha reagito, giovedì scorso all’Hollywood. L’ha fatto davanti a tutti, c’era Susinna giù con l’ex di Damante. Damante è sceso, ha tirato due pugni e se n’è andato“

Secondo quanto riportato sembra che Simone non abbia reagito, forse aspettandosi l’ira del dj, dato che si sospetta il tradimento. Sulla rottura tra Andrea e Elisa ci sono ancora molto dubbi. Infatti improvvisamente lei è stata beccata in compagnia di Susinna. Ma i due non si sono mai nascosti. Quindi probabilmente la Visari è single già da un po’ ma non è stato comunicato ai followers.

Elisa e Simone: nuovo amore?

Da circa un mese sono continui gli avvistamenti della Visari con Susinna che sembrano non avere paura a mostrarsi. La neo coppia è stata anche vista in discoteca mentre si baciava e sono continui gli scatti dove vengono beccati insieme.

Tempo fa Elisa e Andrea hanno smesso di seguirsi sui social ma le foto ancora compaiono sui loro profili. Si è pensato che ci fosse lo zampino di Giulia De Lellis. Infatti, da quando è tornata single, ha riniziato a mettere like all’ex e pare che questa cosa abbia infastidito la Visari.

Certamente però non può essere questo il motivo della rottura tra i due, anche se ufficialmente ancora non è stata resa pubblica. Quindi aumentano sempre di più le ipotesi di un tradimento anche se, nel caso, la Visari si sarebbe nascosta un po’ di più.

Di questa storia rimangono molti misteri irrisolti, ma alla fine colui che è con un pugno di mosche in mano pare essere proprio Damante, anche perché ora sembra che la De Lellis abbia una nuova fiamma.