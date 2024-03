Elisa Visari e Susinna, storia confermata? Un dettaglio toglie i dubbi

Qualche giorno fa, si è diffusa la notizia di un presunto flirt tra Elisa Visari e Simone Susinna. Il tutto è partito da quando Deianira Marzano ha condiviso la segnalazione di una seguace che assicurava di aver visto la modella e l’attore baciarsi in un locale. La notizia ha colto molti di sorpresa, dato che, fino a poco fa, la Visari era ancora legata ad Andrea Damante. Sebbene da settimane si vociferava di una crisi tra di loro, i due diretti interessati non hanno mai confermato la rottura, lasciando la porta aperta ad un possibile riavvicinamento. Tuttavia, dopo circa tre anni insieme, pare proprio che la coppia si sia ufficialmente separata.

La Visari e Susinna non hanno ancora confermato o smentito il gossip, preferendo non commentare la vicenda. Allo stesso modo, anche Damante ha mantenuto la linea del silenzio, evitando di ufficializzare la rottura con l’ex fidanzata nonostante il suo nuovo possibile flirt. Nelle ultime ore, però, gli utenti social hanno notato un dettaglio che toglierebbe ogni dubbio. Di cosa si tratta? L’influencer ha pubblicato un video su TikTok in cui si mostra mentre canta la canzone sanremese di Gazzelle, “Tutto qui”. Nel filmato in questione, Elisa indossa una felpa da uomo grigia che sembrerebbe essere la stessa dell’attore protagonista di “365 giorni“.

Proprio pochi giorni prima, infatti, Susinna ha pubblicato delle foto su TikTok in cui è possibile vederlo indossare proprio la stessa felpa color grigio bucherellata. I fan hanno immediatamente messo le due immagini a confronto e la felpa dei due è effettivamente molto simile. Non solo, a detta di molti, anche il testo del brano che la Visari ha scelto di cantare potrebbe essere dedicato alla sua nuova fiamma: “Lo so che sei matta, lo sono anch’io. Hai perso la calma appresso al mio cuore”.

Stando all’interpretazione di alcuni, Elisa si starebbe riferendo all’ex naufrago, ringraziandolo per aver riportato calma nel suo cuore dopo la fine della storia con Andrea Damante. Naturalmente, è necessario specificare che si tratta solamente di teorie provenienti dal mondo del web, dato che non c’è ancora nulla di certo. Adesso, non resta che attendere per scoprire se l’ex tronista e la Visari annunceranno di aver rotto e, dopo, se la modella deciderà di uscire allo scoperto con Simone Susinna.