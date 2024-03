Elisa Visari, addio Damante: baci con un noto attore, chi è

Sembra essere definitivamente finita la storia tra Elisa Visari e Andrea Damante. Qualche settimana fa, hanno iniziato a spuntare voci di una presunta crisi tra i due. Tutto è cominciato quando hanno smesso di seguirsi sui social per un periodo, per poi rimettere il follow poco dopo. In più, Andrea e Elisa, che di solito sono molto attivi online, non si fanno vedere insieme da un bel pezzo e sembra che ormai facciano vite completamente separate. In tutto ciò, poi, Damante sembra essersi riavvicinato alla sua storica ex fidanzata, Giulia De Lellis.

Casualmente, la crisi tra Andrea ed Elisa è nata quasi in contemporanea alla rottura della De Lellis con Carlo Beretta, con il quale era insieme da più di tre anni. Da allora, l’ex tronista e l’ex corteggiatrice si sono scambiati diversi like su Instagram, riaccendendo le speranze dei fan della coppia nata a Uomini e Donne. Ebbene, poco fa, si è diffuso un rumor che potrebbe segnare la fine definitiva tra Visari e Damante. Difatti, Deianira Marzano ha ricevuto un’inaspettata segnalazione sulla modella e un altro volto noto del mondo dello spettacolo.

L’esperta di gossip ha pubblicato una storia di un messaggio ricevuto da una sua seguace, la quale sostiene di aver visto Elisa baciare un famoso attore in discoteca lo scorso sabato. Di chi si tratta? Di Simone Susinna, noto per aver partecipato all’Isola dei Famosi e per aver preso parte alla seconda parte del film “365 giorni“. Come sottolineato da Deianira, sono informazioni da prendere con le pinze, dato che non ci sono foto effettive della serata. Difatti, sembra che una dipendente del locale avesse avvertito che era vietato scattare foto. Tuttavia, l’utente in questione ha garantito che tutti i presenti in discoteca quella sera avrebbero visto i due scambiarsi baci ed effusioni.

A questo punto, chissà se la Visari deciderà di replicare direttamente al gossip confermando la fine della storia con Damante o se, invece, preferirà mantenere la linea del silenzio. Infine, c’è una domanda che molti si pongono: la fine della storia con Elisa potrebbe segnare il ritorno dei “Damellis“? Chissà…