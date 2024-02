Giulia De Lellis torna single, Andrea Damante e la Visari in crisi

Da quando la fine della storia tra Giulia De Lellis e Carlo Beretta sembra ormai finita, in tanti non fanno che sperare in un ritorno di fiamma tra l’influencer e l’ex storico Andrea Damante.

Nei giorni scorsi c’è stato un gesto social che ha fatto ben sperare i fan: sono tornati i like da parte di lei. Ma ora c’è un nuovo indizio: sembra che Andrea e Elisa Visari siano in crisi. Infatti i due non si seguono più su Instagram.

La notizia sconvolge perché ormai facevano coppia fissa e perché sulle loro pagine compaiono ancora le foto dove sono insieme, ma non si capisce perché avrebbero dovuto compiere un gesto così forte.

Magari c’è stata una semplice litigata e un dispetto reciproco, fatto sta che molte cose non tornano e sono tanti i fan che sperano in un ritorno di fiamma tra una delle coppie più amate e seguite di Uomini e donne.

Il gesto social di Giulia

Poco dopo l’indiscrezione sulla rottura tra la De Lellis e Beretta, dopo 4 anni di relazione, l’influencer ha fatto un gesto social inaspettato. Ha infatti messo like ad un post di Andrea.

Nessuno si aspettava ciò in quanto la relazione tra i due, che tanto è stata seguita ed amata, è finita nei peggiori dei modi. Ormai tutti sono a conoscenza dei tradimenti del dj nei confronti di Giulia, tanto che ne ha fatto anche un libro. Dopo di ciò, tutti pensavano che ormai fosse da escludere il ritorno di fiamma, soprattutto perché entrambi si sono innamorati di nuovo. Lui con l’attrice Elisa Visari, lei con l’imprenditore Carlo Beretta, nessuno ci sperava più. Eppure, pare che l’influencer sia tornata single, seppur non è arrivata conferma, nessuno ha smentito la notizia.

Dunque, dopo quel like, in tanti hanno iniziato a sperare in un ritorno tra i Damellis e il fatto che si inizi a parlare di crisi tra Damante e Elisa, continua a far aumentare le speranze. Sicuramente all’attrice questo repentino cambiamento dell’influencer ha infastidito.