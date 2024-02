Giulia De Lellis: eclatante gesto per Damante, ‘vendetta’ su Beretta

Giulia De Lellis infiamma il gossip. Da pochi giorni è trapelato che l’influencer ha visto naufragare la relazione sentimentale lunga quattro anni vissuta con Carlo Gussalli Beretta. I due non hanno confermato la rottura, ma si sono ben guardati di smentirla. In aggiunta l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha pubblicato un post martedì 6 febbraio in cui ha lasciato intendere a chiare lettere che la love story è evaporata. Ma c’è dell’altro: ‘Giulietta’, in modo sorprendente, ha pure piazzato un like a un video professionale divulgato su Instagram dall’altro suo ex storico, Andrea Damante. Naturalmente il gesto non è passato inosservato tra i fan che in un amen hanno sottolineato quanto avvenuto, facendo rimbalzare sulle piattaforme la sfiziosa curiosità.

In un secondo momento la De Lellis ha eliminato il “Mi piace”, ma ormai gli screenshot iniziati a circolare in rete hanno reso vano il suo dietrofront. Viene da chiedersi il motivo di un tale agire. Diverse le ipotesi: ‘Giulietta’ ha voluto lanciare due messaggi, uno a Beretta, l’altro al deejay veronese? Insomma, il ‘like’ ha molto il sapore della vendetta nei confronti dell’imprenditore bresciano e il gusto della nostalgia verso l’ex tronista di Uomini e Donne. Chissà cosa ne pensa dell’intera vicenda l’attuale compagna di Damante, l’attrice Elisa Visari. C’è da scommettere che non starà facendo i salti di gioia.

I fan già sognano il ritorno dei “Damellis”

Intanto i fan dei “Damellis” hanno già iniziato a sognare un clamoroso ritorno di fiamma in stile De Martino – Belen, altra coppia ‘pazza’ che per anni è stata protagonista di tira e molla da montagne russe, inframezzando ritorni di fiamma a relazioni più o meno fugaci con altri partner. Peccato che il finale non sia stato a lieto fine. Come è noto il matrimonio è naufragato tra mille veleni, con la Rodriguez che ha raccontato in mondovisione da Mara Venier, a Domenica In, di essere stata tradita con almeno dodici donne differenti e che l’ex marito se l’è svignata quando è caduta in depressione.