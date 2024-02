Giulia De Lellis batte un colpo: amore con Beretta finito, la reazione

Tempo di nostalgia e di ripartenze per Giulia De Lellis dopo la fine della storia d’amore, lunga 4 anni, con Carlo Gussalli Beretta. I due giovani non hanno confermato di essersi lasciati, ma non hanno nemmeno smentito. Il che rende quasi certa la fine del rapporto. Anche perché nelle scorse ore è arrivata una reazione sui social da parte dell’ex volto di Uomini e Donne che pare confermare che il legame sia giunto su un binario morto.

La 28enne origina di Ostia ha postato tra le sue Stories Instagram un video in cui si vedono delle nuvole. A colpire il sottofondo musicale scelto, vale a dire la struggente canzone “Dancing On My Own” (“Ballo da sola”) del cantante britannico Calum Scott. Il post è stato corredato da una frase emblematica: “Ci vuole coraggio a buttarsi”. Tutto fa credere che ‘Giulietta’ si sia riferita alla sua situazione. C’è anche chi ha letto il messaggio come una frecciatina a Beretta, sostenendo che quanto scritto dalla De Lellis sia stato un invito al giovane imprenditore ad avere più coraggio a tuffarsi nell’amore.

Pare che Giulia abbia voluto battere un colpo. In effetti sembra che l’influencer abbia dato credito alle voci che volevano la famiglia Beretta, tra le più ricche d’Italia, contrarie alla love story. I ben informati infatti assicurano che i parenti stretti di Carlo non abbiano mai visto di buon occhio la relazione con l’ex volto di UeD. Per questo non si fa peccato a parafrasare quel “Ci vuole coraggio a buttarsi” come una reazione della star di Instagram alla rottura. Altrimenti detto pare che Giulia volesse che Beretta fosse più ardito e più romantico nel difendere il loro amore.

Come poc’anzi accennato, si resta comunque nel campo delle ipotesi visto che al momento né Giulia, né Carlo hanno spiaccicato una parola su quanto trapelato sul loro conto. Probabile che l’imprenditore bresciano non dirà alcunché, essendosi sempre tenuto lontano anni luce dal mondo della cronaca rosa e del gossip del Bel Paese. Più probabile che, più avanti, la De Lellis fornirà la sua versione dei fatti.