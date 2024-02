Giulia De Lellis si è lasciata con Beretta. I motivi: c’entrano le nozze

Giunta al capolinea la storia tra Giulia De Lellis e Carlo Gussalli Beretta. La notizia è stata data in esclusiva da Whoopsee nelle scorse ore. I diretti interessati non hanno confermato l’addio, ma, soprattutto, non l’hanno smentito. Il che spinge fortemente a pensare che il legame sentimentale si sia realmente sfilacciato. Anche il quotidiano Il Messaggero ha parlato della vicenda, rivelando, secondo quanto appreso, quali sarebbero state le cause principali della rottura. La testata romana ha scritto che l’ex volto di Uomini e Donne avrebbe voluto sposarsi, mentre Carlo non avrebbe nutrito tale desiderio. In aggiunta, ha spiegato sempre il giornale capitolino, potrebbe esserci stato anche lo zampino della famiglia Beretta, colosso industriale italiano.

L’indiscrezione sul desiderio di sposarsi di Giulia

“Sembra che la coppia fosse in crisi perché Giulia voleva sposarsi ma lui era in dubbio sul matrimonio, forse ostacolato anche dalla famiglia di lui, proprietari della secolare azienda produttrice di armi”. Così Il Messaggero. Per chi non lo sapesse i Beretta, di origine bresciana, sono una famiglia tra le più ricche del Bel Paese. Amanti della privacy e degli affari, si sono sempre tenuti lontani dal gossip.

Quando Carlo si è messo assieme alla De Lellis, il nome della famiglia Beretta è però inevitabilmente finito sulle pagine della cronaca rosa. Pare che subito gli industriali bresciani siano corsi ai ripari, spiegando a ‘Giulietta’ di non voler assolutamente finire nel tritacarne mediatico e di non volere che il loro nome venisse accostato a situazioni gossippare.

Sarà per questo che l’influencer ha cambiato molto il suo modo di comunicare su Instagram da quando ha cominciato a frequentare il rampollo. Quasi solo sponsorizzazioni professionali e momenti di svago ‘sobri’. Zero polemiche, zero scandalucci. E niente foto ardite come quelle che postava quando stava con Andrea Damante (oggi il deejay veronese nonché ex tronista di UeD è legato sentimentalmente all’attrice Elisa Visari).

Insomma, Giulia si è ritrovata in un modo a lei estraneo, con i pro e i contro del caso. Senza dubbio l’amore per Carlo è stato cristallino e puro. Poi qualcosa si sarebbe rotto sul più bello: dal sogno del matrimonio si è passati all’incubo della separazione dopo quattro intensi anni di passione.