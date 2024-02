Giulia De Lellis e Carlo Beretta, è finita: addio, dettagli e retroscena

Fulmine a ciel sereno: the end per Carlo Gussalli Beretta e Giulia De Lellis. Questo almeno è ciò che assicura il sempre informato e puntuale Whoopsee. Il portale ha riferito che la love story tra l’influencer sbocciata televisivamente a Uomini e Donne e il rampollo della famiglia bresciano è giunta al capolinea dopo quasi quattro anni. Anche l’esperta di gossip Deianira Marzano ha fatto sapere che una sua fonte le ha riportato la stessa versione, vale a dire che i due giovani si sono lasciati.

La coppia si era formata nell’estate del 2020. All’epoca fu parecchio chiacchierata dal gossip anche perché Andrea Damante, ex storico della De Lellis, non prese affatto bene la vicenda essendo amico di Beretta. Va da sé che l’amicizia terminò nel momento in cui il deejay veronese venne a sapere della love story.

Sembra che il freddo di gennaio abbia ghiacciato il legame tra Beretta e Giulia che, invece, avevano trascorso insieme le festività natalizie in Messico, con alcuni amici e famigliari. Da lì in poi sarebbe scattato il buio. “La coppia, infatti, sembrerebbe separata ormai da qualche tempo”, si legge su Whoopsee.

Senza dubbio, tutto è andato a gonfie vele fino ad agosto. “Più di mille giorni insieme”, aveva scritto con tono festante ques’estate la De Lellis sul suo profilo Instagram. Dopodiché pare che siano iniziati i primi problemi che sarebbero diventati strada facendo insormontabili. Quindi la decisione di dirsi addio.

Sempre i ben informati riferiscono che in questo momento i due giovani hanno preso strade separate e che si stanno focalizzando sul proprio futuro, in particolare sui rispettivi impegni professionali.

Giulia De Lellis e il cambio netto di comunicazione durante la storia con Beretta

Giulia De Lellis, dopo aver avviato la relazione con Beretta, ha rivoluzionato la propria comunicazione. Di colpo è sparita dal gossip del Bel Paese e non si è più avventurata in alcuna polemica. Un profilo molto basso. Ha continuato in modo professionale a sponsorizzare prodotti, ma è diventata molto più riservata per quel che riguarda il versante privato. Si mormora che tale agire sia stato caldeggiato fortemente dalla famiglia Beretta, tra le più ricche d’Italia e non certo in cerca di copertine di cronaca rosa.