Giulia De Lellis, i mal di pancia di mamma Beretta: sui social si cambia

La love story tra Giulia De Lellis e Carlo Gussali Beretta procede senza intoppi, o quasi. Il magazine Oggi, nella rubrica firmata dal giornalista Alberto Dandolo, ha sussurrato che la madre del rampollo non vede di buon occhio il fatto che l’influencer sbocciata a Uomini e Donne lavori nel mondo dello spettacolo. Non solo: la famiglia Beretta starebbe anche dando una mano all’ex di Adrea Damante a ridisegnare la propria immagine social all’estero.

“La mamma di Beretta non è molto contenta che Giulia appartenga al mondo dello spettacolo. Per questo si dice che la famiglia stia aiutando l’influencer a ridisegnare la propria immagine social, anche all’estero”. Questo lo spiffero di Dandolo. In effetti, da quando la giovane 25enne ha iniziato a fare coppia fissa con Carlo, il suo modo di comunicare sul web ha subito un poderoso cambio di rotta.

Giulia De Lellis e il cambio rotta nel modo di comunicare sui social

Da rilevare innanzitutto che rispetto alla relazione vissuta con Damante, quello con Beretta è un amore molto meno social. Non che Giulia non si ritragga mai in rete a fianco della sua dolce metà, ma senza dubbio lo fa con parsimonia e con parecchia sobrietà. Insomma, siamo assai lontani dai tempi delle pose ardite immortalate assieme al deejay veronese.

Non solo: Giulia, vuoi un po’ perché vive appunto una storia meno roboante dal punto di vista mediatico vuoi perché non si caccia più nel can can gossipparo e delle polemiche ogni tre per due, risulta meno esposta rispetto al tempo in cui non stava con Carlo. Sicuramente a pesare c’è stato il suo ingresso proprio nella famiglia Beretta.

Per chi non lo sapesse, i Beretta sono una delle famiglie più altolocate e ricche d’Italia. Hanno fatto della produzione di armi una marchio globale. Insomma, un conto è frequentare giovani influencer, un conto è avere a che fare con il gota dell’imprenditoria italiana e mondiale. Giulietta si è ritrovata catapultata in un mondo nuovo e stimolante, da cui ha molto da imparare e, senza dubbio, qualcosa anche da insegnare.

Per quel che invece Andrea Damante, da più di un anno ha ritrovato l’amore con l’attrice Elisa Visari. Si sussurra che sia Giulia e Carlo sia Andrea ed Elisa stiano pensando ai fiori d’arancio e a metter su famiglia. Quale sarà la prima coppia a fare il grande passo?