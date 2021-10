Damante e De Lellis, spunta la foto insieme allo stadio: zero rancori oggi

Qualche giorno fa i due ex fidanzati sono tornati protagonisti del gossip dopo un avvistamento, ma non sembra affatto un ritorno di fiamma

Giorni fa c’è stato un nuovo gossip su Andrea Damante e Giulia De Lellis, che non ha smosso per niente i due. Segno del fatto che fossero in buona fede. C’è stato chi non ha creduto a questo nuovo avvistamento visto che entrambi hanno una relazione che va avanti da un anno, o più. Possibile che mettano a rischio un rapporto stabile e solido per rivedersi? Sì, se non c’è niente di male ed è quello che è successo. O almeno così pare, visto che Giulia e Andrea né si sono nascosti né sembrano discutere o litigare. E neanche sono stati visti in atteggiamenti equivocabili.

Si era diffusa la voce secondo cui fossero insieme allo stadio in occasione della partita tra Italia e Spagna. Oggi sono arrivate le prove: Whoopsee ha pubblicato le foto di Giulia De Lellis e Andrea Damante insieme allo stadio. Anzi, la foto: è solo uno scatto. Chi li ha visti e paparazzati li ha beccati in un momento di convivialità, forse nell’intervallo della partita, mentre pare sorseggino qualcosa al bar. I due ex fidanzati sorridono nello scatto, quindi si sono rivisti con piacere, almeno così pare insomma.

Una foto che ha riacceso le speranze in chi non si arrende alla fine dei Damellis, ma che conferma invece il fatto che i due si siano lasciati in buoni rapporti. In realtà un anno fa se le sono cantate e suonate a distanza perché Andrea aveva messo in dubbio la nascita della relazione con Carlo Beretta. Alla fine però qualcosa non torna neanche per la sua relazione: è la tempistica a non convincere, dopo che ha festeggiato di recente un anno con Elisa Visari.

Che si trovassero allo stesso evento era chiaro, visto che hanno postato entrambi dallo stesso luogo, ma oggi i fan potranno avere le idee più chiare. Giulia De Lellis e Andrea Damante erano insieme allo stadio, è vero, ma a giudicare dalla foto sembra un momento tra due vecchi amici, ormai. Sono rimasti in buoni rapporti, questo ormai è sotto gli occhi di tutti.