Giulia De Lellis e Carlo Beretta sono stati fotografati insieme durante un pranzo in un ristorante di Bergamo. Lo scatto rubato è finito sul Web, pubblicato da Giornalettismo, che lo ha lanciato scrivendo che Giulia e Carlo ormai non si nascondono più. Ed è vero che non si nascondono più se si godono dei pranzi in totale libertà nei ristoranti, ma non è detto che volessero finire anche in rete senza il loro volere. Se non pubblicano foto insieme sui social, insomma, c’è un motivo. Un motivo che chi li ha fotografati nel ristorante ha ignorato del tutto. Ma Giulia non se ne è stata a guardare!

La De Lellis infatti si era accorta che le stavano scattando delle foto a raffica e ha deciso di fare lo stesso. Proprio così, Giulia ha fotografato i due ragazzi che hanno passato il tempo a scattarle foto durante il pranzo, immaginando probabilmente che quelle foto sarebbero finite online. E quindi ha tenuto foto e video di questi due ragazzi immaginando di doverli usare, chissà, un domani. Quel domani è arrivato ed è oggi. Giulia ha infatti postato tra le sue stories le foto di questi due ragazzi scrivendo che sono state persone maleducate. Soprattutto il ragazzo con la maglia nera, ha precisato. E ha poi aggiunto:

“Questi due sono stati tutto il tempo a fare foto e video mentre mangiavo. Io sono un personaggio pubblico e ok, ma ero in compagnia di chi non ha piacere di apparire in pubblico contro la sua volontà. Così ho deciso di fare lo stesso anche io”.

Giulia ha quindi raccontato di aver scattato foto e registrato video a sua volta e di avere molto materiale sul pranzo di questi due ragazzi. Il motivo per cui lo ha fatto non è per sola vendetta, ma per far capire a questa gente come ci si sente. Lei non avrebbe avuto problemi, e lo ha sottolineato, ma a quanto pare Carlo Beretta non ha gradito e quindi Giulia ha ripagato i due ragazzi con la stessa moneta. Giulia ha pure lanciato un messaggio ai due ragazzi: “È proprio così che ci si sente quando viene violata la privacy. Bello? Vi piace?”.

Insomma, ha deciso di dare una lezione ai due paparazzi improvvisati pubblicando foto e video del loro pranzo e chiedendo loro come ci si sente a finire sui social senza il proprio consenso. Ma non è finita qui, perché poco dopo Giulia ha aggiunto che non è stata una cosa carina da fare, anche perché ormai la frequentazione con Carlo non è più un segreto. Quindi non c’era da fare nessuno scoop: “Solo una grandissima mancanza di rispetto”, ha detto ancora.

Giulia ha poi deciso di aggiungere altro sul capitolo Andrea Damante. Ha voluto fare chiarezza perché è passata per una persona che non sente affatto di essere dopo le parole dell’ex fidanzato a Verissimo. E così ha detto:

“Facile andare in televisione e dire cose basate sul niente, solamente perché magari qualcosa vi è rimasto qua e non siete riusciti a mandarlo giù. Quindi inventare, caricare, estremizzare una situazione che non è quella che è. Non solo, piangere il morto e nel frattempo farsi i ca..i propri chissà da quanti mesi”.

La De Lellis ha aggiunto ancora che non vuole essere confusa con l’immagine che hanno dipinto di lei. Ha anche detto e ridetto, lo ha davvero ripetuto tante volte, che non frequenterebbe mai un grande amico del suo ex fidanzato. E inoltre ha sottolineato spesso che lei non lo farebbe mai, lasciando intendere che altri lo hanno fatto a lei. Infine ha pure lasciato intendere che Carlo non è un grande amico di Andrea, smentendo ciò che ha detto il Dama. Carlo sarebbe solo un suo conoscente e si sarebbero frequentati poche volte all’anno.