Damante, auguri boomerang a Elisa: affiorano gli altarini su Giulia De Lellis

Andrea Damante è pazzamente innamorato di Elisa Visari. Un’ulteriore testimonianza è arrivata nelle scorse ore, quando il deejay veronese, che ha raggiunto la popolarità televisiva nel ruolo di tronista a Uomini e Donne, ha scritto un post social tutto zucchero e miele per l’attrice, festeggiando il primo anno d’amore vissuto al suo fianco. “Un anno di noi in giro per il mondo, ti amo amore mio”, ha rimarcato su Instagram l’ex volto UeD, commentando alcuni scatti romantici che lo vedono protagonista con Elisa. Anche la giovane interprete ha voluto sottolineare l’importanza della data odierna, ossia il 10 ottobre 2021. “Alcuni momenti indimenticabili di questo anno passato insieme pieno d’amore e felicità. Buon anniversario amore della mia vita”, il pensiero della Visari a corredo di una manciata di emblematici scatti di coppia. Quindi? Dove sta il problema? E cosa c’entra Giulia De Lellis? Dando un’occhiata al calendario…

Dando un’occhiata al calendario del 2020, balza all’occhio la tempistica dell’annuncio della fine della love story dei ‘Damellis‘. Era il 24 ottobre quando Andrea Damante sbarcava negli studi di Verissimo, con volto corrucciato e con aria sconfortata. In quel frangente raccontò a Silvia Toffanin di aver scoperto dai social della relazione di Giulia e Carlo Beretta. Non solo, il deejay affermò quanto segue: “Ho saputo della nuova frequentazione di Giulia come tutti dai social. Avevo un presentimento ma non lo ammettevo a me stesso. Credevo di sbagliarmi anche perché avevamo ripreso a sentirci fino a pochi giorni fa”

Ma come “fino a pochi giorni fa”? Opportuno rimarcare la data dell’intervista rilasciata da Damante a Verissimo: 24 ottobre 2020. Il programma, come è noto, è registrato. Ma è altrettanto noto che le registrazioni vengono effettuate tre/quattro giorni prima della messa in onda. Ciò significa che l’ex tronista dovrebbe essere stato intervistato da Silvia Toffanin il 21 o il 22 o il 23 ottobre. Insomma, il periodo quello è. Alla luce di ciò, come è possibile che il 10 ottobre 2021, Andrea ed Elisa festeggino un anno d’amore assieme?

Gli auguri reciproci che la Visari e Damante si sono fatti nelle scorse ore si sono trasformati in un vero e proprio boomerang che porta con sé non pochi interrogativi. Andrea sentiva ancora Giulia quando iniziò a frequentarsi con l’attrice? In tal caso, lei lo sapeva? Oppure il deejay ha fatto confusione sulle tempistiche a Verissimo? Anche perché se il 10 ottobre è considerata, sia dalla Visari sia da Andrea, la data dell’avvio della loro love story è probabile pure che i due si siano conosciuti qualche tempo addietro. Le domande in attesa di risposta non sono poche.