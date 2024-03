Cecilia Rodriguez e Ignazio: svelata la data delle nozze. I dettagli

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser sono stati ospiti a Verissimo ed hanno rivelato la data delle nozze e un dettaglio inaspettato. La coppia ha rivissuto i momenti più importanti della loro storia, iniziata 7 anni fa nella Casa del Grande Fratello Vip.

La data è fissata per il 30 giugno. In realtà ci saranno 3 giorni di festeggiamenti. Uno più intimo dedicato ai familiari. Uno che sarà la festa vera e propria con 200 invitati e poi uno con coloro con cui hanno rapporti meno stretti.

Cecilia ha confessato che non poteva non dare un ruolo importante a sua sorella Belen. Infatti sarà la damigella d’onore. Anche Jeremias avrà un altro compito importante: sarà il testimone di nozze.

Ignazio ha spiegato che lui ha avuto un ruolo determinante per la loro storia poiché era al GfVip quando si sono innamorati ed è stato quindi un testimone diretto del loro amore. Oggi, quando litigano, diventa colui che riesce a fare sempre da mediatore.

“Jeremias sarà un testimone perché io penso che questo ruolo debba essere dato a qualcuno che si è vissuto la storia e lui era lì nella Casa del Grande Fratello e quindi l’ho scelto. Lui ci ha aiutato durante le litigate“.

Un altro ruolo importante lo avrà Santiago. Cecilia ha confessato di aver chiesto anche a lui il permesso per poter sposare Ignazio. Il bambino approva la coppia e gli piace molto lo zio.

Cecilia ha confessato di aver contattato Tananai per cantare al matrimonio. Non si sa se accetterà o meno.

La storia d’amore iniziata 7 anni fa

Con l’aiuto di Silvia Toffanin la coppia ha ripercorso i primi anni d’amore e com’è nata la loro storia. La Casa è stata galeotta ed hanno rivelato di essere cresciuti insieme. Definiscono la relazione ‘intensa‘.

“Sette anni intensi e molto belli. In tutti questi anni tutto quello che mi è piaciuto di più è che siamo cresciuti insieme, eravamo due giovani, ci siamo accompagnati e ora siamo qui. Anni intensi, belli e ci hanno dato modo di conoscerci meglio. La convivenza è stata importante e adesso abbiamo avuto la possibilità di decidere di sposarci“

La lettera da mamma Carla

La coppia ha poi ricevuto una lettera inattesa dalla mamma di Moser, Carla. La signora è molto riservata per questo il figlio non se lo aspettava. Entrambi si sono molto emozionati per le belle parole e Cecilia ha confessato di essere molto legata e grata a lei.

Ma un dettaglio non è passato inosservato. La mamma, nella lettera, ha chiesto di avere presto un nipotino. Ma su questo argomento Silvia non ha voluto indagare ulteriormente e rimane quindi un tabù. Si sa che questo, per la coppia, è un tasto dolente.