Cecilia Rodriguez amara: “Sto provando ad avere figli ma è difficile”

Nelle ultime settimane è stata Belen Rodriguez a prendersi la scena dal punto di vista mediatico, soprattutto per la nuova crisi con Stefano De Martino e con il presunto legame sentimentale con Elio Lorenzoni. La sorella Cecilia, tuttavia, fidanzata con Ignazio Moser, ha da poco fatto un importante annuncio. Ecco quale.

Cecilia e Ignazio sul figlio in arrivo: “Ci stiamo provando”

Intervistati da Chi, Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser hanno annunciato di stare provando ad avere un figlio: “Avremmo voluto fare prima i figli, ma non è così semplice come ti raccontano, ci stiamo provando“. La sorella di Belen Rodriguez ha voluto precisare di aver preso qualche chilo, ma di non essere ancora in dolce attesa: “Quando sono nata io mia mamma aveva preso 28 chili, mi sto portando avanti” ha detto.

Cecilia e Ignazio si stanno preparando a festeggiare sei anni d’amore. I due si erano conosciuti durante la seconda edizione del Grande Fratello Vip, quando lei era ancora fidanzata con Francesco Monte. Alla vista di Ignazio, qualcosa è scattato dentro Cecilia. Da lì l’inizio di un lungo amore che, presto, verrà coronato con il matrimonio.

Il matrimonio e la passione: la coppia si racconta

La proposta, d’altronde, c’era stata lo scorso novembre. Inizialmente, la coppia avrebbe dovuto giurarsi amore eterno ad agosto 2023, poi è arrivato il rinvio a causa di alcuni problemi organizzativi. Posticipato prima ad ottobre 2023, il matrimonio tra Cecilia e Ignazio avverrà nella primavera del 2024.

Nonostante qualche crisi e qualche litigio, tra i due, come hanno spiegato, c’è ancora una forte passione. Per Cecilia l’obiettivo è quello di coltivarla tutti i giorni: “Se stai con la persona che ti piace, quella giusta, e non capita a tutti, non devi mai mollare il colpo” ha spiegato. Ignazio, invece, ha spiegato come bisogna trovare che permetta di vivere questa passione. Sul capitolo litigi, Cecilia ha voluto dire la sua: “Ho bisogno di litigare per dirgli cose che non riuscirei a dirgli normalmente. E poi facciamo pace“.

Gravidanza di Cecilia Rodriguez: il precedente indizio social

Di recente, Cecilia Rodriguez aveva postato sui social alcuni indizi relativi ad una possibile gravidanza. A scatenare i fan era stata una fotografia raffigurante un cappellino e delle scarpette da neonato di colore azzurro. In quel momento, quindi, i follower di Cecilia si scatenarono, ipotizzando che la sorella di Belen fosse incinta di un maschio. A suscitare dubbi sull’effettiva presenza della gravidanza, il metodo di divulgazione di una notizia così importante e, soprattutto, le recenti foto di Cecilia con la pancia piatta. Oggi sappiamo che la sorella di Belen non è incinta, ma che sta provando a coronare la lunga storia d’amore con Ignazio non solo attraverso il matrimonio, ma anche con un figlio.