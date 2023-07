Cecilia Rodriguez “è incinta”: perché tutti parlano a sproposito

Nelle ultime ore è una la domanda che impazza sui social: Cecilia Rodriguez è incinta? Nelle scorse ore la bella modella argentina e sorella di Belen Rodriguez ha postato alcuni “indizi” social che avvalorano l’ipotesi gravidanza e che hanno fatto letteralmente impazzire i fans. Molti si sono detti convinti dell’arrivo di un bebè in casa Rodriguez-Moser ma al momento nessuno dei due interessati ha smentito o confermato queste voci. Sembra però improbabile che Cecilia Rodriguez sia davvero in dolce attesa: ecco perché.

Cecilia Rodriguez è incinta?

A scatenare il pandemonio è stata una fotografia postata dalla Rodriguez sul suo profilo Instagram. Un’immagine nella quale compaiono un cappellino e delle scarpette da neonato di colore azzurro mimetizzati all’interno di un carosello di fotografie di cagnolini e selfie dei futuri sposi. La bomba è stata sganciata e non si sono fatte attendere le reazioni dei fans che hanno subito sentenziato come la bella modella argentina sia in dolce attesa di un maschio, visto il colore scelto per i vestitini: “Il significato della seconda foto secondo me è palese”, ha commentato una fan.

In realtà appare davvero improbabile che la coppia abbia voluto comunicare così l’arrivo di un bebè. Certo, una gravidanza sarebbe stata la ciliegina sulla torta della splendida relazione di Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez, che tra l’altro sono anche in procinto di sposarsi. Eppure pare davvero strano che i due abbiano voluto divulgare una notizia così importante e delicata tramite una foto “indizio” nascosta tra tante altre, quasi a non volerle dare importanza. C’è da dire poi che i questi giorni la Rodriguez ha postato molte fotografie che la ritraggono in costume e la pancia super piatta sembra essere un indizio più che attendibile nello smentire le voci della presunta gravidanza.

Infine, solo pochi mesi fa i due promessi sposi sono stati ospiti nel salotto di Verissimo e hanno dichiarato a Silvia Toffanin di essere pronti per il matrimonio ma di voler aspettare ancora un po’ per pensare all’arrivo di un figlio. Insomma, sembra alquanto improbabile che Cecilia Rodriguez sia incinta. Presumibilmente, dal momento che i due si trovano a Trento, gli indumenti da neonato potrebbero appartenere a Ignazio Moser e sarebbero quindi un ricordo di quando era piccolo piuttosto che un annuncio di una possibile gravidanza. In ogni caso chissà se nei prossimi giorni la coppia si pronuncerà sulla questione e deciderà di fare un po’ di chiarezza.

Il matrimonio tra Rodriguez e Moser

Era il 1 novembre 2022 quando Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser hanno annunciato ai followers il loro fidanzamento ufficiale. Da quel momento però i due non hanno più parlato delle nozze né dei preparativi. Al momento la data del matrimonio è ignota e, data la grande curiosità dei followers sull’argomento, Cecilia Rodriguez ha finalmente deciso di rompere il silenzio.

“Ci stiamo lavorando. Diciamo che abbiamo detto a ottobre”, ha spiegato l’influencer. “Ci sono dei problemi, perché mia zia, che ben conoscete, non potrà venire…per questioni di lavoro. Io non voglio che lei manchi perché è una persona molto importante nella mia vita”, ha affermato la modella. Pare quindi che il matrimonio slitterà ancora ma la Rodriguez ha comunque promesso ai suoi numerosi followers che li terrà aggiornati.

Parlando invece della location, secondo quanto riferito dai diretti interessati, la cerimonia potrebbe avvenire a Trento. In particolare Cecilia vorrebbe che la celebrazione delle nozze venisse organizzata nei pressi dell’azienda vinicola della famiglia Moser, in una chiesetta immersa nei boschi.