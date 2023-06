Cecilia Rodriguez gela i fans sulle nozze con Moser: niente data

Sono ormai passati ormai sette mesi da quando Ignazio Moser ha chiesto alla compagna Cecilia Rodriguez di diventare sua moglie. Mesi nei quali non si è mai parlato dei preparativi del matrimonio e nessuno dei due futuri sposi si è pronunciato sulle nozze. In molti si sono chiesti come mai e finalmente, dopo le voci della presunta crisi tra i due, Cecilia Rodriguez nelle scorse ore ha pubblicato una story su Instagram per parlare dell’argomento e chiarire la situazione.

Cecilia Rodriguez parla delle nozze con Moser

Finalmente Cecilia Rodriguez ha deciso di rompere il silenzio e di parlare delle prossime nozze con Ignazio Moser. Era Novembre quando l’ex gieffino le chiese di sposarlo e da allora la coppia non ha più toccato l’argomento matrimonio. I fan sono in trepidante attesa di sapere di più sull’argomento e dopo tanto tempo la futura sposa si è decisa a parlare con i suoi followers.

“Spesso mi chiedete come vanno i preparativi, perché ho spostato la data, perché così e perché… Intanto non sono una persona organizzata…” ha dichiarato la sorella di Belen Rodriguez cercando di giustificare il silenzio sull’argomento nozze. Cecilia ha poi continuato dicendo: “Poi di queste cose intime non mi piace parlare tanto. Ve ne parlerò più in là, ma più in là…”

Sembra quindi che i futuri sposi desiderino mantenere il riserbo sulla questione anche se questo scelta suona davvero molto strana ai loro followers più affezionati. I due infatti sono da sempre molto attivi sui social e sono soliti condividere praticamente tutto quello che riguarda la loro vita privata, come mai proprio ora questo desiderio di privacy? Solo il tempo potrà chiarire questi dubbi. Intanto, dopo le voci di una presunta crisi, tra i due sembra essere tornato il sereno per la felicità di tutti i loro fans più accaniti.

La proposta di matrimonio da sogno

A luglio 2022 Ignazio e Cecilia, nel corso di un’intervista rilasciata al magazine Chi, avevano dichiarato di essere pronti al grande passo e pochi mesi dopo, a novembre 2022, ecco arrivare la fatidica proposta che ha avuto come cornice uno splendido e romanticissimo chalet di montagna in Trentino. La notizia delle prossime nozze è stata data ai loro followers tramite la pubblicazione di un reel sui loro profili Instagram nei quali è stato mostrato l‘anello di fidanzamento e lo scenario nel quale Ignazio Moser ha scelto di chiedere la mano alla sua compagna. Un dettaglio molto romantico che non è sfuggito ai fan è stata l’illuminazione dello chalet con tante piccole candele disposte a formare un cuore.

I due si sono conosciuti nel 2017, durante la prima edizione del reality show GF Vip, e da li non si sono mai più lasciati. A oggi sono una coppia molto affiatata e una delle più solide del mondo dello spettacolo.