Resiste la storia d’amore tra Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez. Nei giorni scorsi ha fatto molto clamore la presunta rottura tra i due ex gieffini, i quali mesi fa avevano condiviso con i loro seguaci la proposta di matrimonio da sogno fatta dall’ex ciclista alla sorella di Belen. Ebbene, pare proprio che i loro fan possano ancora sperare di vedere ‘Chechu’ salire all’altare. L’agente di Moser, infatti, ha rilasciato sorprendenti dichiarazioni a “Il Corriere della sera” smentendo le voci che davano per finita la relazione.

“Sono umani e hanno avuto una discussione, come capita a tutti”, così ha spiegato il manager ‘l’amaretta’ in casa Moser-Rodriguez. “Ma non c’è nessun litigio e nessun tradimento che ha portato Rodriguez a cacciarlo di casa. In questo momento, lui, è proprio a casa. A casa loro”, ha poi continuato chiarendo una volta per tutte l’indiscrezione che dava l’influencer trentino ‘trasferito’ a casa di Mattia Rivetti, l’ex di Melissa Satta.

Il misterioso anello

Ad aumentare i pettegolezzi si erano aggiunte alcune foto apparse su Instagram in cui la showgirl argentina appariva senza l’anello di fidanzamento. Il gioiello le era stato regalato da Ignazio lo scorso novembre durante la proposta di matrimonio e i followers erano rimasti sorpresi dall’assenza del simbolo del loro amore dalla mano di Cecilia. Ma l’agente ha voluto chiarire anche questo ennesimo dubbio che alleggiava sulla coppia: “Cecilia Rodriguez fa da testimonial a vari brand, tra cui marchi di gioielli. Probabilmente, per uno shooting o per impegni lavorativi, ha dovuto togliere tutti i gioielli e in qualche sua story è apparsa senza anello”. Insomma, nessun significato nascosto dietro la scomparsa del famoso anello.

Negati anche i supposti tradimenti dell’ex naufrago, che erano stati imputati come la causa principale del presunto naufragio della storia. A dire il vero, da tempi non sospetti si mormora dell’infedeltà di Moser. Nell’estate 2020 si era già parlato di una forte crisi, scatenata da un supposto flirt di ‘Nacho’ con la modella argentina Caterina Bernal. Nonostante la questione sia stata smentita, ‘l’ipotesi adulterio’ continua ad essere alquanto verosimile.

Resta il dubbio sul perché i due prossimi sposi abbiano smesso di interagire sui social. Solitamente, quando trapelano rumor così rilevanti, laddove siano fake news, arriva rapidamente la smentita dei diretti interessati. Invece, l’assenza di like e commenti sui loro rispettivi profili continua ad essere un tassello da capire. Come affermato precedentemente, i due sono stati protagonisti di alcune tensioni domestiche, quindi probabilmente hanno preferito non commentare la vicenda pubblicamente. Tuttavia, a distanza di giorni da quella che l’agente di Moser ha definito una semplice discussione, il silenzio continua.