Cosa sta succedendo veramente tra Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser? La notizia di una presunta crisi tra i due è stata lanciata nelle scorse ore dal sito ‘Dagospia’, che ha anche rivelato che Moser sarebbe stato cacciato di casa e vivrebbe con l’amico Mattia Rivetti. All’origine della rottura ci sarebbero i supposti ripetuti tradimenti da parte dell’ex ciclista (tradimenti di cui si era già parlato più di una volta). Ad alimentare le voci di una presunta fine per la love story è intervenuto anche il portale “The Pipol”, il quale ha voluto sottolineare che a confermare la rottura sono state fonti vicinissime alla coppia. Inoltre, il popolo del web ha subito notato l’assenza dell’anello di fidanzamento sulla mano della sorella di Belen.

Insomma, tutti gli indizi porterebbero ad un addio definitivo per la coppia nata tra le mura della casa del “Grande Fratello Vip” ben cinque anni fa. La notizia ha tutti a bocca aperta, specialmente considerando ciò che era accaduto solamente pochi mesi fa: l’ex gieffino a novembre aveva chiesto la mano dell’argentina con la promessa di voler ‘viverla tutta la vita’. Tuttavia, una recente mossa social da parte dell’ex naufrago de “L’isola dei Famosi” sembrerebbe riaccendere la speranza nei fan della coppia.

La probabile smentita di Ignazio Moser

Poche ore fa Ignazio ha avuto una reazione social ed ha condiviso una foto sul suo profilo Instagram in compagnia di Ercolino, il cagnolino che condivide insieme alla Rodriguez. Ciò che cattura maggiormente l’attenzione di questo scatto è la location. Infatti, come ha fatto notare l’esperta di cronaca rosa Deianira Marzano, i due sembrerebbero essere a casa di Cecilia. Dunque, la crisi potrebbe essere rientrata, con l’ex di Francesco Monte che avrebbe deciso di riaccogliere in casa il suo promesso sposo (sempre ammesso e non concesso che lo abbia cacciato). Nonostante i due non abbiano rilasciato nessuna dichiarazione riguardo gli ultimi gossip, questo post lascia ben sperare su una possibile pace.

Notti brave per Ignazio Moser

Da segnalare anche un’indiscrezione dell’ultima ora pubblicata da “The Pipol” che ha scritto che il figlio del campione di ciclismo sarebbe tornato a godersi le prime uscite da ‘single’. Poche sere fa, l’influencer trentino è stato avvistato durante una serata in compagnia dell’amico Andrea Damante, del cantante Fred De Palma e del rapper Lazza.

In tutto ciò resta da capire perché sia Cecilia sia Ignazio non abbiano proferito parola dopo la bomba gossippara scoppiata sul loro conto. Solitamente, quando trapelano indiscrezioni così rumorose, laddove siano fake news, arriva rapidamente la smentita dei diretti interessati. Invece tutto tace. Chissà…