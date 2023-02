Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez si sarebbero lasciati a pochi mesi dal matrimonio. L’indiscrezione arriva come un fulmine a ciel sereo e la scrive The Pipol Gossip. Se la notizia fosse confermata dai diretti interessati avrebbe del clamoroso visto che solo pochi mesi fa l’influencer trentino aveva chiesto in sposa la modella argentina con una proposta di nozze romanticissima. Ma si proceda con ordine, perché le rivelazioni di The Pipol sono alquanto scottanti, in quanto si parla di tradimenti all’origine della presunta rottura. Il profilo Instagram esperto di cronaca rosa, per avvalorare quanto riferito, ha sottolineato inoltre che a confermare che la love story è giunta al capolinea sono state fonti vicinissime alla coppia.

Questo lo ‘spiffero’ con cui The Pipol sostiene che la relazione sentimentale è finita su un binario morto:

“Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez si sono lasciati? Tutti gli indizi portano a una sola risposta: il loro amore è finito. Cecilia, già da diversi giorni, non indossa più l’anello che rappresentava la promessa di matrimonio e, fonti vicinissime alla coppia, rivelano che Moser ha lasciato l’appartamento dove viveva insieme alla Rodriguez. Sui social, per il momento, nessun movimento. I due si seguono ancora e nessuna foto è sparita. Ma Cecilia si fotografa mostrano le sue mani e, senza problemi, fa vedere a tutti i suoi followers di aver cestinato l’anello. Pare che alla base della rottura ci sia un tradimento da parte di lui che lei avrebbe scoperto in modo casuale”.

La notizia della rottura è stata data anche da Dagospia che ha aggiunto che Ignazio “sarebbe stato buttato fuori di casa e vive temporaneamente da Mattia Rivetti, ex di Melissa Satta”.

Soltanto lo scorso novembre Cecilia e Ignazio sono stati ospiti nello studio di Verissimo, raccontando la decisione presa in merito alle nozze. Lui, poche settimane prima dell’ospitata, aveva organizzato una proposta di matrimonio ultrà romantica, lei aveva naturalmente detto di sì. Nel corso dell’intervista si era anche toccato l’argomento crisi.

Tra agosto e settembre 2020, Moser e Cecilia arrivarono persino a lasciarsi. Il gossip del Bel Paese si sbizzarrì all’epoca, ricamando parecchio sul periodo buio che colpì il trentino e la sudamericana. Anche in quel frangente si parlò di tradimenti, però mai confermati dai diretti interessati (ma – è opportuno sottolinearlo – nemmeno smentiti con convinzione).

Innanzi a Silvia Toffanin la Rodriguez ha dichiarato che è vero che la relazione visse un periodo difficile ma dall’altro lato riferì che non accadde “niente di gravissimo”. Non si è esplicitamente parlato di tradimenti, con la conduttrice che ha preferito sorvolare sul tema, senza addentrarsi in domande specifiche. Ignazio, nel ricordare il momento no, spiegava di voler vedere il bicchiere mezzo pieno. In particolare disse che si era allontanato dalla compagna per tre settimane, salvo poi capire che era la donna della sua vita.

Ora si ripete l’effetto deja-vu riferito all’estate 2020: si è cioè tornati a parlare di rottura e tradimenti.