La proposta di nozze è arrivata, ora non resta che organizzare il matrimonio e festeggiare. Al momento non c’è alcuna data: sicuramente arriverà nel 2023, ma non a settembre e nemmeno in piena estate. Il papà di Ignazio Moser è stato categorico: “A settembre c’è la vendemmia, punto“. Belen Rodriguez, alla sorella Cecilia, ha sconsigliato vivamente il periodo caldo. Insomma, stringi stringi, probabilmente i fiori d’arancio arriveranno a ottobre-novembre. Di questo e altro la coppia ha parlato a Verissimo dove non si è nemmeno mancato di affrontare il periodo nero che investì i due influencer nel 2020.

“Non ho sospettato niente e non me lo aspettavo”, ha raccontato un’emozionata Cecilia a Silvia Toffanin, a proposito della proposta nuziale del compagno, arrivata pochi giorni fa. “L’anello? Prima lo ho fatto vedere a Belen, avuto il suo benestare sono andato sul sicuro”, le ha fatto eco Moser. “Sono stati bravi”, la chiosa dell’argentina, evidentemente più che soddisfatta del brillocco che le è stato infilato al dito. Spazio poi al periodo in cui conobbe Ignazio. All’epoca stava assieme a Francesco Monte, poi al GF Vip 2 successe quel che tutti sanno: Cecilia lasciò l’ex tronista pugliese e si legò al futuro marito.

Nel confidarsi a Verissimo, il nome di Monte non è stato pronunciato, ma lo si è potuto leggere tra le righe del discorso fatto dall’influencer:

“Quando ho conosciuto Ignazio ero in un periodo particolare. Non dico che hanno cercato di cambiarmi… Non era la storia (giusta, ndr), non è andata bene, non ero più me stessa, non ridevo più, non stavo bene. Ignazio non mi ha mai giudicato né voluto cambiare, mi ha accettato con i miei difetti. Mi ha dato leggerezza e sicurezza”.

Non è la prima volta che l’influencer argentina parla in questi termini in riferimento alla relazione precedente a quella poi imbastita con Moser. Lo aveva già fatto in passato ed ora ha ribadito il concetto.

Largo poi a un videomessaggio ultrà dolce di Belen. “Sono contenta, siete una coppia reale e vera. Siete passati dai momenti no, ma vi siete scelti nel tempo ed è per questo che sono contenta. Siete rimasti uniti, sono felice che sposi ‘Nacho’, ha un cuore enorme e ha grandi principi. Non vedo l’ora di diventare zia, quindi datevi da fare”, le zuccherose parole che la conduttrice de Le Iene ha dedicato ai futuri sposi.

Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez: il periodo di crisi, l’allontanamento e la rinascita

Infine si è affrontato il capitolo crisi. Tra agosto e settembre 2020, Moser e Cecilia arrivarono persino a lasciarsi. Il gossip del Bel Paese si sbizzarrì all’epoca, ricamando parecchio sul periodo buio che colpì il trentino e la sudamericana. Si parlò di tradimenti a più non posso di lui, mai confermati (ma – è opportuno sottolinearlo – nemmeno smentiti con convinzione).

A proposito di quel momento, la Rodriguez ha raccontato: “Niente di gravissimo. Diciamo che ci siamo lasciati una volta, per poco tempo. Abbiamo deciso insieme di allontanarci, litigavamo tanto. Siamo stati intelligenti a prenderci una pausa e capire di rallentare”. Qualcosa di grave pare invece che fosse capitato e sembra che quella di Cecilia sia stata a tutti gli effetti una verità narrata a metà.

“I momenti di crisi – ha poi proseguito Ignazio – servono nei rapporti seri. Siamo giovani, impegnati, con un carattere forte. Nelle crisi si capisce che direzione prendere. Sono state due o tre settimane di stop, da lì siamo ripartiti e ora ci sarà il matrimonio”.