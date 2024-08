È ufficiale, Ballando conquista le Olimpiadi: arriva Tommaso Marini

Dopo aver conquistato una medaglia d’argento alle appena concluse Olimpiadi di Parigi, lo schermidore Tommaso Marini si appresta ad approdare su Rai Uno ed entrare ufficialmente a far parte del cast della prossima edizione di Ballando con le Stelle. Non c’è che dire, la promessa di Milly Carlucci è stata mantenuta: nella giornata di ieri, mercoledì 14 agosto, la conduttrice aveva infatti parlato ai suoi fans dell’arrivo imminente di un’importante rivelazione circa il cast di Ballando.

Una sorpresa che la produzione del talent show avrebbe regalato ai suoi telespettatori proprio in occasione della festività di ferragosto. Ecco quindi che, poco fa, sulla pagina Instagram ufficiale della nota trasmissione, è apparso il video rivelazione del penultimo concorrente. A questo punto i telespettatori non vedono l’ora di sapere chi sarà l’ultimo vip che, a partire dal 28 settembre, si cimenterà nella nobile arte del ballo.

Il campione olimpico Tommaso Marini entra nel cast

Ormai è ufficiale: il penultimo concorrente di Ballando con le stelle sarà lo schermidore olimpico Tommaso Marini, appena tornato dall’esperienza delle Olimpiadi di Parigi 2024 con una medaglia d’argento vinta nel fioretto a squadre maschile insieme a Filippo Macchi, Guillame Bianchi e Alessio Foconi. Insomma, un bel colpo per Milly che, quest’anno sembra aver puntato tutto su un cast di numeri uno.

Nel video rivelazione, pubblicato poco fa sulla pagina ufficiale di Ballando con le stelle, Marini viene ripreso mentre si trova ancora in aeroporto a Parigi, pronto per fare ritorno nella madrepatria: “Ciao a tutti, sono Tommaso Marini sono argento olimpico nel fioretto a squadre e volevo dirvi che entrerò a far parte del cast di Ballando con le Stelle. Ci vediamo a settembre su Rai 1″.

Le reazioni del pubblico

Come di consueto, il breve filmato ha fatto il pieno di likes e di commenti nel giro di pochissimo tempo anche se, le opinioni del pubblico di Rai Uno sulla partecipazione del giovane schermidore al dance show sono parecchio discordanti. C’è infatti chi si è detto entusiasta dell’arrivo di Marini nella trasmissione dal momento che non farà altro che portare un‘interessante ventata di novità. Dall’altra parte però c’è stato anche chi si è dimostrato deluso dalla scelta di Milly Carlucci perché confidava nell’arrivo di ben altre “stelle”.

Chi è Tommaso Marini

Tommaso Marini è conosciuto nel mondo dello sport per i suoi numerosi successi ma i dettagli noti circa la sua vita privata non sono molti. Lo schermidore è nato ad Ancona il 17 aprile 2000 ed è una persona molto dinamica, determinata, energica e molto socievole. Fin da piccolo, Tommaso Marini ha coltivato molteplici interessi: è infatti appassionato di moda, di cinema, musica, libri, gioielli e tatuaggi. Ma non è finita qui perché l’atleta olimpico ama anche molto viaggiare e dedicarsi ai social network.

In effetti, se si va a spulciare il suo profilo Instagram, si può vedere come l’atleta annoveri più di 25 mila followers ed è anche molto attivo. Marini ama infatti rendere partecipi i suoi followers della sua quotidianità, motivo per il quale tende a pubblicare molti post e stories sui più disparati argomenti della sua vita di tutti i giorni.