Eleonora Giorgi, amara verità: “Cure negli Usa, possibilità al 14%”

Come sta Eleonora Giorgi? L’attrice sta lottando contro un tumore al pancreas da mesi. Lungo le colonne del settimanale Di Più, ha aggiornato sul suo stato di salute spiegando che si è anche affidata, per le cure, a una clinica americana, a cui ha mandato le sue cellule. Purtroppo, però, come confidato dalla stessa Giorgi, le possibilità che tale terapia funzioni non sono molto alte. Anzi sono piuttosto basse.

“Una clinica americana ha trovato una chiave d’accesso per questo tumore – ha dichiarato la regista romana -. Non funziona con tutti. Mi hanno spiegato che per me c’è il 14% di possibilità. Adesso i campioni con le mie cellule sono stati mandati negli Stati Uniti e vedremo”.

La Giorgi non demorde e continua a battagliare contro il cancro. Al suo fianco c’è l’ex marito Massimo Ciavarro (e naturalmente i suoi figli, Andrea e Paolo). I due, nonostante la fine del matrimonio, sono sempre rimasti legati. A Di Più l’attrice ha confessato di aver detto all’ex coniuge che in futuro dovrà essere presente con il loro figlio Paolo Ciavarro. Poi il racconto relativo alla paura che il suo nipotino Gabriele (frutto d’amore di Paolo e Clizia Incorvaia) si possa scordare di lei quando crescerà. Da qui l’idea di scrivergli una lettera che potrà sempre leggere:

“Massimo Ciavarro? Lui mi è sempre stato accanto e non mi ha mai mollata. Massimo deve esserci per Paolo un domani, è il suo compito questo e lui lo sa. La mia paura? Se non ce la farò ho paura di essere dimenticata dal mio piccolino, dal mio Gabriele. Lui è capriccioso, ascolta solo me, come farà poi? Allora voglio scrivergli una lettera per farmi ricordare anche quando sarà grande. Sono però molto felice di aver potuto accompagnare i miei figli all’altare”.

Eleonora Giorgi tesse le lodi delle sue nuore

Sia Andrea Rizzoli sia Paolo Ciavarro sono sposati. Eleonora ha spiegato di essere felice di tale situazione in quanto ritiene che tramite il matrimonio è come se ci fosse stato un passaggio, “è come averli consegnati alle loro donne”. Parlando delle mogli dei figli, ne ha tessuto le lodi, descrivendole come “due splendide ragazze” che saranno in grado di prendersi cura di loro quando lei se ne andrà. “Devo dire – ha aggiunto – che questo pensiero mi rassicura tanto e mi dà serenità. Paolo e Clizia dovevano sposarsi a ottobre, ma sono contenta che abbiano anticipato, anche perché le cure mi tolgono sempre più energie”.

Infine la Giorgi, a proposito della perdita dei capelli causata dalla chemioterapia, ha lanciato un appello a tutte le donne che stanno affrontando la sua stessa situazione: “Scopritevi come me, non vergogniamoci”.

Eleonora Giorgi e la forza di continuare a mostrarsi in pubblico e con il sorriso

L’attrice ha scoperto di avere un tumore poco meno di un anno fa. Da quando ha ricevuto la diagnosi non ha mai smesso di mostrarsi pubblicamente. Lo ha fatto sempre con il sorriso. In diverse ospitate televisive ha spiegato che lotterà con tutta se stessa contro il cancro, cercando di non perdere il buon umore.