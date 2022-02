Crisi D’Amico-Buffon e caos Venier-Sposini: le 10 news della settimana

By

Terremoto in casa Totti-Ilary: Dagospia ha lanciato la bomba, “si stanno lasciando”. Il Corriere della Sera ha aggiunto altri dettagli, parlando di tradimenti e ripicche. La coppia, dopo 24 ore roventi di gossip, si è mostrata assieme al ristorante, con l’ex capitano giallorosso che ha invitato a portare rispetto alla sua famiglia. Una smentita che però non ha convito, visto che non è stato detto esplicitamente che il matrimonio è ancora in piedi.

Il compleanno di Lamberto Sposini sarebbe finito male per Mara Venier. Leggo.it ha raccontato che la conduttrice avrebbe avuto un acceso diverbio con Matilde, la figlia del giornalista. Motivo? La ‘Zia’ avrebbe voluto omaggiare l’ex mezzo busto del Tg5 a Domenica In, Matilde avrebbe trovato l’idea non calzante. Ne sarebbe nata una discussione agitata…

Lo sbarco a Le Iene di Belen Rodriguez avrebbe provocato forti mal di pancia tra alcuni membri dei vertici Mediaset. A svelarlo è stato Dagospia che ha sostenuto che l’argentina a una puntata è arrivata con quasi due ore di ritardo. Non solo: avrebbe pure fatto attendere più del dovuto la direttrice di Italia Uno, Laura Casarotto. E ancora: “Avrebbe obbligato gli autori di studio a livellare verso il basso i suoi testi avendo la showgirl argentina deluso le aspettative iniziali“. A tutto ciò si aggiungono gli ascolti non entusiasmanti del programma. Davide Parenti si è già pentito della scelta di ingaggiare la modella?

Detto Fatto, salvo copi di scena dell’ultimo minuto, chiuderà i battenti a fine stagione. A confermare la voce è l’Ansa. Nel pomeriggio di Rai Due, dalla prossima stagione, sarà Pierluigi Diaco a sostituire Bianca Guaccero.

Silvio sposa la compagna 32enne Marta Fascina? La bomba è arrivata da voci interne di Forza Italia. Dopo 24 ore è però stata smentita dal Cavaliere. Pare che i suoi figli lo abbiamo distolto dalla volontà di sancire legalmente l’unione ricordandogli che si sarebbe aperto l’infinito capitolo eredità. Qualcosa comunque si farà per suggellare la love story: ci sarà un matrimonio all’americana, senza alcun vincolo civile. E l’ex del Cav di Francesca Pascale? Cosa ne pensa? “Se mi invitano, vado al loro matrimonio. Mi fumerò un joint, per disobbedienza civile”. Amen!

Si mormora che tra Ilaria D’Amico e Gigi Buffon tiri aria di crisi. Motivo? Lui avrebbe la testa solo per il calcio, lei starebbe attendendo la proposta di matrimonio che però pare ben lontana dall’arrivare.

Alfonso Signorini nella bufera: nel corso della diretta del GF Vip di giovedì 24 febbraio è finito in tendenza su Twitter l’hashtag #cheschifo. Pioggia di critiche per il conduttore accusato di avere due pesi e due misure. A far infuriare i telespettatori il trattamento morbidissimo riservato a Katia Ricciarelli.

Alda D’Eusanio ha rivelato che per le infelici frasi pronunciate su Laura Pausini al Grade Fratello Vip (fu squalificata con effetto immediato per quanto detto), la cantante di Solarolo le ha fatto causa chiedendole un milione di euro per danni d’immagine.

Marica Pellegrinelli ha ritrovato l’amore: la modella, ex moglie di Eros Ramazzotti, da mesi si frequenta con William Djoko. Il produttore musicale ha anche già conosciuto i figli della bergamasca.

Diletta Leotta, pizzicata di recente con il modello Giacomo Cavalli, sarebbe già tornata single. La frequentazione non sarebbe decollata.