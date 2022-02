Diletta Leotta di nuovo single: con Giacomo è già finita

Non c’è pace in amore per la bella conduttrice siciliana

Diletta Leotta non è fidanzata. Stando a quanto si legge sul settimanale Diva e Donna sarebbe già finita la relazione tra la presentatrice di Dazn e il modello Giacomo Cavalli. I due si sono frequentati assiduamente negli ultimi mesi e – sebbene non abbiano mai ufficializzato il loro legame – sono stati più volte pizzicati in atteggiamenti intimi e complici. Ebbene, secondo gli ultimi gossip l’intesa tra Diletta e Giacomo sarebbe già scemata.

In questo periodo la Leotta si starebbe concentrando sul lavoro e sulle amiche, tra le quali spiccano la cantante Elodie Di Patrizi e la giornalista Lorenza Di Prima. Diletta, infatti, non viene paparazzata da diverso tempo. È letteralmente sparita dal radar dei fotografi! Molto probabilmente la 30enne ha preferito mantenersi lontana dai riflettori dopo il clamore dell’ultimo anno.

Non va dimenticato che Diletta Leotta è stata una delle grandi protagoniste del 2021 per gli appassionati di gossip e spettacolo. Per mesi ha fatto chiacchierare per via della sua liaison con l’attore turco Can Yaman, poi ha fatto discutere per la sua festa di compleanno alla quale erano presenti ballerine con in testa dei candelabri. Da non sottovalutare infine le pesanti critiche della collega Paola Ferrari, che non ha mai apprezzato Diletta.

Chi è Giacomo Cavalli

Classe 1993, Giacomo Cavalli è nato e cresciuto a Brescia. È laureato in Economia e Gestione Aziendale. Ha iniziato a lavorare nel mondo della moda per caso, dopo essere stato notato da un talent scout in aeroporto per via della sua grande somiglianza con il celebre modello Simon Nessman.

È figlio di un bravo velista: Beppe Cavalli è stato uno dei migliori con l’Asso 99 nell’epoca d’oro della classe. Anche Giacomo ha tentato la carriera della vela ma invano. Al momento continua a lavorare nel mondo della moda ma pare che voglia affermarsi come manager.

Diletta Leotta e Giacomo Cavalli si sono conosciuti lo scorso autunno a Ibiza, complice alcuni amici in comune. Dopo un weekend insieme sono stati travolti dalla passione ma la storia non ha mai spiccato il volo. In precedenza Diletta ha amato per un anno il pugile Daniele Scardina e ha rifiutato la proposta di matrimonio del dirigente Sky Matteo Mammì.