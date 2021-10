Diletta Leotta archivia Can Yaman: nuovo amore per la conduttrice

Novità nella vita privata di Diletta Leotta. La bella siciliana avrebbe iniziato una nuova frequentazione dopo la storia finita male con Can Yaman. Stando a quanto si legge su Dagospia la conduttrice trentenne avrebbe iniziato da qualche settimana a vedere il modello Giacomo Cavalli.

I due si seguono sui social e sarebbero stati visti insieme, più volte, nelle ultime settimane. Pare inoltre che Diletta e Giacomo abbiano trascorso un weekend ad Ibiza in compagnia della stessa comitiva. Solo amici, un flirt passeggero o l’inizio di una nuova storia d’amore? Al momento i diretti interessati non hanno confermato ma neppure smentito i gossip.

Chi è Giacomo Cavalli

Classe 1993, Giacomo Cavalli è nato e cresciuto a Brescia. È laureato in Economia e Gestione Aziendale. Ha iniziato a lavorare nel mondo della moda per caso, dopo essere stato notato da un talent scout in aeroporto per via della sua grande somiglianza con il celebre modello Simon Nessman.

È figlio di un bravo velista: Beppe Cavalli è stato uno dei migliori con l’Asso 99 nell’epoca d’oro della classe. Anche Giacomo ha tentato la carriera della vela ma invano. Al momento continua a lavorare nel mondo della moda ma pare che voglia affermarsi come manager.

Perché è finita tra Diletta Leotta e Can Yaman

Stando a quanto dichiarato da Diletta Leotta a Verissimo la relazione con Can Yaman sarebbe finita a causa dell’eccessiva esposizione mediatica. La conduttrice siciliana si è detta ancora molto innamorata dell’attore turco ma a quanto pare non c’è mai stato alcun ritorno di fiamma. Can e Diletta sono distanti dalla scorsa estate.

Entrambi hanno scelto di concentrarsi sulla carriera. Diletta Leotta è ormai una certezza nel mondo del calcio: è la presentatrice sportiva più apprezzata e seguita. Yaman, invece, ha letteralmente spiccato il volo nel settore della recitazione dopo il successo di alcune soap turche.

Due progetti italiani nel futuro di Can, che in questo periodo è impegnato sul set con Francesca Chillemi. A gennaio 2022 sarà poi accanto a Luca Argentero e Raoul Bova per il remake di Sandokan.