Sandokan in onda su Rai Uno, le news sul revival con Can Yaman

Sandokan con Can Yaman andrà in onda su Rai Uno. Fino a oggi non si conosce la destinazione del revival del successo di Kabir Bedi, ma dopo l’annuncio il pubblico avrà le idee più chiaro. Barbara Pavone della Lux Vide ha fornito gli ultimi aggiornamenti sulle fiction tramite Variety. Così ha reso noto che oltre alla seconda stagione di Leonardo arriveranno anche le storie di Michelangelo e Caravaggio. Si andrà a completare così il lavoro dedicato ai grandi nomi del Rinascimento. Tra questi rappresentanti dell’arte e della cultura, però, è spuntato anche il nome di Sandokan.

Per Michelangelo, Leonardo 2 e Caravaggio bisognerà attendere un po’, ma anche la messa in onda di Sandokan non è imminente. Da segnalare che la Lux Vide lavorerà anche a The Rising. Per il revival di Sandokan con Can Yaman si stanno cercando dei partner internazionali, a tal proposito ci sarebbe l’interesse di alcuni statunitensi in particolare. In Italia gli accordi pare siano arrivati a una conclusione. Lux Vide e Rai lavoreranno insieme a Sandokan, facile immaginare quindi che andrà in onda su Rai Uno.

L’attore turco reso celebre dalle soap mandate in onda da Mediaset su Canale 5, dunque, si appresta ad farsi conoscere anche dal pubblico Rai. Insieme a lui nel cast ci sono anche Luca Argentero e Raoul Bova. Sinora non era stato annunciato dove andrà in onda Sandokan, di cui Can Yaman sarà protagonista. Il remake presenterà la storia al pubblico di oggi sotto una luce nuova, però: si cambierà prospettiva e nel revival avrà un’ottica femminile più forte.

Dunque Can Yaman sarà il nuovo Sandokan, nuovo in tutti i sensi visto che il progetto rimetterà a fuoco la storia dei pirati per dargli una veste femminile più evidente. Queste le news giunte dalla Pavone oggi. Per quanto riguarda le riprese della fiction, non è cambiato nulla: sono previste per il 2022 dopo lo slittamento. Can Yaman però non è fermo al momento: è sul set di una fiction insieme a Francesca Chillemi, conosciuta già durante la partecipazione a Che Dio ci aiuti.