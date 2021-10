Can Yaman e Chillemi a cena: “Conta solo che lei mai ha dormito da lui”

Spifferi, sussurri e retroscena: il gossip non dorme mai quando c’è di mezzo Can Yaman, il chiacchieratissimo divo turco che ha chiuso da qualche settimana la discussa relazione con Diletta Leotta. La stessa catanese ha fatto sapere a Verissimo ciò che avevano capito praticamente tutti: la passione è evaporata. Nel frattempo la star di DayDreamer – Le ali del sogno si è buttato a capofitto in un nuovo progetto professionale: assieme a Francesca Chillemi, ex Miss Italia 2003 e oggi brillante attrice, sta girando la fiction Viola come il mare. Il set è stato allestito a Palermo in questi giorni. Ed è proprio dalla Sicilia che Can ha postato una fotografia su Instagram che ha accesso la curiosità del suo sterminato seguito di fan.

Il divo ha fatto campeggiare uno scatto assai tenero sui social, in cui si è immortalato a cena con Francesca. A commento dell’istantanea una emoticon di due calici tintinnanti. Qualcuno ha subito sostenuto che tra i due attori ci sia una certa complicità e che potrebbe bollire qualcosa in pentola. D’altra parte non sarebbe la prima volta che una love story prende quota sul set. Il mondo del cinema e della tv è pieno zeppo di relazioni scoccate a suon di ciak. Tuttavia, per ora, le cose tra Can e Francesca starebbero in modo diverso. Ad assicurarlo ci ha pensato Alessandro Rosica, esperto di gossip, tra l’altro il primo in assoluto ad aver reso noto che la love story tra Yaman e Diletta si era conclusa.

”Persone vicinissime a lui (Can Yaman, ndr) mi giurano sia solo lavoro, per ora, anche perché lei dovrebbe essere sposata, ma questo non conta molto, conta che a casa di Can non ha mai dormito. A proposito di Can, ci sarebbe già un’altra per lui, anche se non sembra niente di serio, ma si vedono”. Così Rosica tramite una Stories Instagram. In effetti la Chillemi ha una figlia avuta nel 2016 dal compagno Stefano Rosso, imprenditore a cui è tutt’oggi legata.

Can Yaman e il silenzio sulla fine della relazione con Diletta Leotta

Insomma il feeling sul set non manca tra la Chillemi e l’attore, ma pare sia solo professionale e amichevole. Nel frattempo Can non ha ancora commentato la fine della relazione con Diletta Leotta. Il turco non ha rilasciato alcuna dichiarazioni sulla conclusione del rapporto sentimentale e non è detto che lo farà.