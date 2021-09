Can Yaman e Diletta Leotta, la verità nascosta: “Lo stile di vita di lui…”

Can Yaman e Diletta Leotta non stanno più insieme ma la loro liaison continua a far chiacchierare. Il paparazzo ed esperto di gossip Alessandro Rosica – conosciuto su Instagram come Investigatore Social – ha svelato presunti retroscena su questa love story in un’intervista rilasciata al settimanale Mio. A detta di Rosica tra Can e Diletta non ci sarebbe stato mai nulla di vero se non un accordo per fama e soldi. I due, però, non avrebbero finto tutto il tempo: tra Diletta e Can ci sarebbero stati diversi rapporti intimi, come confermato – a quanto pare – anche dalle colf che lavoravano negli hotel in cui l’ex coppia ha alloggiato negli ultimi mesi.

Stando a quanto ribadito da Alessandro Rosica, Diletta Leotta e Can Yaman sarebbero oggi in cattivi rapporti. Avrebbero dovuto fare altre cose ma pressati dal gossip e dai fan avrebbero deciso di chiudere il loro accordo prima del tempo. Pure per questo motivo avrebbero anticipato il viaggio in Turchia che sarebbe stato fissato per il prossimo dicembre e che invece è avvenuto a maggio.

Lo stile di vita di Can Yaman

A Istanbul Diletta Leotta ha conosciuto i genitori di Can Yaman ma a a detta dell’Investigatore Social i famigliari dell’interprete 31 erano a conoscenza della realtà dei fatti.

“È stata Diletta a dire basta, perché non ce la faceva più anche per l’atteggiamento di Can Yaman. Lui ha uno stile di vita che in Turchia non sarebbe stato tollerato. Gli piace divertirsi, a volte è un po’ eccessivo, e per questo il suo migliore amico e bodyguard nonché tuttofare gli sta vicino per prendersi cura di lui”

Nell’ultima intervista a Verissimo Diletta Leotta ha parlato della separazione da Can Yaman con occhi lucidi, lasciando intuire di provare ancora un sentimento per il turco. “È falsa”, ha precisato Alessandro Rosica, che ha sottolineato che da questa relazione sia Diletta sia Can avrebbero tratto diversi vantaggi. Sponsor, nuovi progetti di lavoro e indubbiamente popolarità. Sarà vero?

Il futuro di Can Yaman è in Italia

Al momento solo Diletta Leotta ha rotto il silenzio sulla vicenda: Can Yaman continua a percorrere la strada del silenzio. La star di Daydreamer è concentrato sui nuovi impegni di lavoro in Italia. Il giovane ha in agenda due fiction per la Lux Vide: Viola come il mare, accanto a Francesca Chillemi, e Sandokan, con Luca Argentero e Raoul Bova.