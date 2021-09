Sandokan con Can Yaman si farà. Le riprese del remake della serie Anni Settanta dovevano partire la scorsa estate ma per altri impegni dell’attore turco sono slittate al prossimo anno. A pesare sullo slittamento dei lavori pure la fitta agenda di Luca Argentero, alle prese con la seconda stagione di Doc-Nelle tue mani. In attesa del primo ciak il settimanale Di Più Tv ha fornito una novità sul progetto che è molto atteso dal pubblico italiano: pare che nel cast ci sarà anche Raoul Bova.

A quanto pare l’attore 50enne è stato scelto dalla produzione per ricoprire la parte del colonnello William Fitzgerald, il cattivo della serie nonché nemico di Sandokan. Raoul Bova sarebbe stato scelto alla fine al posto di Alessandro Preziosi. Non si conoscono i motivi di questa decisione ma Bova sta già lavorando con la Lux Vide, la società che produce Sandokan, alla nuova stagione di Don Matteo.

A confermare l’ultimo gossip la foto apparsa di recente sui social network che vede protagonisti Raoul Bova, Can Yaman e Luca Argentero. I tre posano sorridenti davanti all’obiettivo, pronti a condividere questo nuovo progetto televisivo. Lo stesso scatto ha messo a tacere le malelingue che sussurravano di una presunta rivalità tra Can e Argentero.

Nessuna rivalità tra Can Yaman e Luca Argentero

Negli scorsi mesi si era parlato di una presunta antipatia tra Luca Argentero e Can Yaman, che si sarebbero incrociati – senza salutarsi – in un locale di Gallipoli, in Puglia. L’immagine con Raoul Bova ha spazzato via tutti i gossip e chiarito che tra Yaman e Argentero c’è simpatia e sintonia.

I due saranno protagonisti di Sandokan: Can Yaman indosserà i panni della Tigre della Malesia mentre Luca Argentero ricoprirà il ruolo del suo migliore amico Yanez de Gomera. Nel telefilm degli Anni Settanta i due personaggi erano interpretati rispettivamente da Kabir Bedi e Philippe Leory.

Ancora top secret il nome dell’attrice che presterà il volto a Marianna, il grande amore di Sandokan. In pole position ci sarebbero Alessandra Mastronardi e l’attrice spagnola Blanca Suarez.