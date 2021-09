Luca Argentero e Can Yaman, niente guerra: abbracci e sorrisi sui social

Si è vociferato durante l’estate di una guerra tra Can Yaman e Luca Argentero. Si è mormorato di una rivalità fra i due attori, che sono colleghi di set per il remake di Sandokan. Tutte voci e spifferi a cui i due attori hanno replicato stasera, zittendo tutti. Sono rimasti in silenzio fino a oggi, ma alla fine hanno smentito a loro due qualsiasi tipo di antipatia. In realtà non hanno smentito di aver avuto diverbi o antipatie, sebbene nella foto tutto traspare fuorché rivalità e antipatie. Nella didascalia non ci sono parole di amicizia profonda, ma pare di capire che abbiano trascorso una serata insieme. E non erano da soli, con loro c’era anche Raoul Bova.

Un trio composto da tre attori affascinanti e amatissimi, non a caso nei commenti ce ne sono tantissimi di apprezzamento per la loro bellezza. Tornando al pettegolezzo sulla rivalità, è chiaro che invece così non è. Luca Argentero ha pubblicato la foto con Can Yaman e Raoul Bova, scherzando nella didascalia: “C’erano un torinese, un romano e un turco-romano…”. Sembra l’inizio di una barzelletta, invece è la descrizione di quella che sembra essere stata una bella serata fra colleghi.

I tre attori sorridono in posa e Argentero abbraccia Can Yaman nella foto: come potrebbero mai essere così rivali, allora? La foto è stata anche condivisa da Can sul suo profilo, per spazzare via ulteriormente ogni dubbio. Sembra ormai smentito quindi il gossip trapelato a inizio agosto sui due, così come sembra ormai assodato che non c’è nessuna antipatia fra i due. Nuovo aveva raccontato che i due si erano incontrati in Puglia senza calcolarsi di striscio, e da questo era partito il pettegolezzo sulla rivalità. Nel caso in cui ci fosse stata qualche incomprensione, magari è stata chiarita e risolta.

Can Yaman e Luca Argentero non sono rivali e non avranno problemi a lavorare insieme. Sono entrambi nel cast del remake di Sandokan, che avrà il volto dell’attore turco. Luca Argentero invece vestirà i panni di Yanez, il braccio destro del protagonista.