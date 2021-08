Can Yaman e Luca Argentero: “guerra tra i due attori, Sandokan a rischio”

Can Yaman non sarà più Sandokan? Da tempo non si parla più del nuovo progetto televisivo dell’attore turco. Il fidanzato di Diletta Leotta era stato scelto per indossare i panni della Tigre della Malesia e le riprese erano previste per quest’estate a Roma. Dopo un inverno trascorso ad allenarsi, tra spade e cavalli, il 31enne è rimasto improvvisamente fermo. Cosa è successo? A svelare qualcosa di più ci ha pensato il settimanale Nuovo…

A quanto pare si starebbe temporeggiando prima di iniziare effettivamente i lavori. Il remake della fortunata fiction con Kabir Bedi pareva destinato a Rai o Mediaset ma nelle ultime settimane sono spuntate altre ipotesi. La serie tv potrebbe sbarcare in streaming, su Netflix o Amazon Prime. Prima di iniziare le riprese, dunque, si starebbe valutando il futuro del progetto.

Intanto sembra che siano già sorte le prime antipatie tra i componenti del cast. Pare che non ci sia un buon feeling tra Can Yaman e Luca Argentero. Quest’ultimo è stato scelto per ricoprire il ruolo di Yanez, il braccio destro di Sandokan. Stando a quanto si legge sulla rivista diretta da Riccardo Signoretti Can e Luca si sarebbero incontrati di recente in Puglia, a Gallipoli, ma non si sarebbero neppure salutati.

I beninformati parlano di una vera e propria rivalità tra i due, che dovrebbero ricoprire i ruoli principali nel remake di Sandokan. Sarà vero? O si tratta dell’ennesima fake news? Non è escluso, inoltre, che la produzione abbia rimandato il primo ciak per permettere ad Argentero di portare a termine impegni di lavoro già presi da tempo.

In questo periodo, infatti, l’ex star del Grande Fratello è sul set di Doc-Nelle tue mani 2, la fortunata fiction di Rai Uno seguita da oltre otto milioni di telespettatori. Le riprese dovrebbero terminare entro la fine dell’estate mentre la messa in onda è prevista per i primi mesi del 2022.

Nell’agenda dell’attore torinese ci sono, inoltre, le riprese della serie Le fate ignoranti, diretta da Ferzan Ozpetek e in onda il prossimo anno sulla piattaforma Disney +.