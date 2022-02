Mara Venier, compleanno di Sposini finisce male: lite con la figlia Matilde

I festeggiamenti per il compleanno per i 70 anni dell’ex giornalista del TG5 Lamberto Sposini non sarebbero andati nel migliore dei modi, anzi. Nel corso delle celebrazioni, secondo quanto svelato da Dagospia, ci sarebbe stata un’accesa lite tra la figlia minore del festeggiato e una celebre invitata, Mara Venier. Ecco il motivo per cui le due donne avrebbero alzato i toni.

Mara Venier è da tempo profondamente legata a Lamberto Sposini, giornalista colpito nel 2011 da un ictus che lo ha fatto allontanare definitivamente dalla TV. Come preannunciato sui social da lei stessa sui social “Zia Mara”, in occasione dei 70 anni compiuti da Sposini lo scorso 18 febbraio 2022, ha preso un treno e ha raggiunto Milano da Roma per salutarlo e fargli gli auguri di presenza. Qualcosa, però, sarebbe andato storto.

Nel corso del pomeriggio, durante un tranquillo raduno degli amici più stretti del festeggiato, Mara Venier sarebbe stata incalzata da Matilde, figlia di Lamberto. A quanto pare quest’ultima, così come il resto della famiglia, non avrebbe gradito il comportamento della conduttrice veneta, che avrebbe portato con sé all’insaputa di tutti la responsabile casting di Domenica In. La goccia che ha fatto traboccare il vaso sarebbe stata la manifestazione, da parte della Venier, della sua intenzione di dedicare un ampio spazio a Sposini all’interno della sua trasmissione la domenica successiva, il 20 febbraio. La figlia del festeggiato avrebbe però espresso il suo disaccordo. La conduttrice 71enne non avrebbe preso bene la sua decisione e avrebbe affrontato Matilde, difesa dall’ex moglie di Sposini.

Insomma, la discussione sarebbe proseguita e avrebbe assunto toni piuttosto accesi. Al termine della festa la Venier sarebbe addirittura andata via senza salutare nessuno. Al ritrovo, ad assistere alla scena, erano presenti molti personaggi celebri tra cui Massimo Giletti ed Enrico Mentana.

Mara Venier, le parole dopo il caos alla festa di Lamberto Sposini

Probabilmente i parenti di Sposini hanno accusato la conduttrice veneta di voler “lucrare” sulla difficile situazione del giornalista. La Venier, dal canto suo, magari voleva semplicemente rendere omaggio ad un amico regalandogli uno spazio all’interno del suo show. Omaggio di cui poi, effettivamente, non c’è stata traccia. C’è anche chi afferma che la 71enne, dopo le rovinose cadute di cui è stata protagonista, ormai non viaggia più da sola. Ecco spiegata magari la presenza alla festa, insieme a lei, della responsabile casting di Domenica In.

Alla luce di questi fatti, comunque, le parole della Venier postate nella didascalia di un post Instagram condiviso dopo la festa assumono un significato particolare. La conduttrice ha infatti usato un hashtag particolare, #chivuolcapirecapisca, che con molta probabilità è una frecciatina rivolta alla figlia di Sposini, che ha messo in dubbio la sua amicizia con il padre: