Mara Venier non lascia Domenica In: raggiunto l’accordo col marito

Mara Venier resta a Domenica In. La presentatrice veneziana condurrà pure la prossima edizione dello storico contenitore domenicale. Da anni la 71enne parla di un ritiro dalle scene per dedicarsi di più al marito Nicola Carraro ma anche questa volta ha cambiato idea.

A farlo sapere è stato proprio l’ex produttore cinematografico, sposato con la conduttrice Rai dal 2006. Carraro ha postato su Instagram una pagina della rubrica televisiva che Maurizio Costanzo cura sul settimanale Nuovo. Il giornalista ha pubblicato lo sfogo di un telespettatore, triste per il presunto abbandono di zia Mara.

Da qui è partito l’appello di Maurizio Costanzo al marito di Mara Venier:

“Chiediamo a Nicola Carraro di pazientare ancora un po’: l’Italia intera e la Rai vogliono che resti”

La replica dell’80enne è arrivata via Instagram:

“E se lo chiede l’Italia intera che Domenica in sia”

Nicola Carraro ha così acconsentito ad una nuova edizione di Domenica In firmata dalla moglie Mara Venier. Del resto la trasmissione è rinata solo dopo il ritorno della bionda presentatrice. Le conduzioni di Paola Perego, Pippo Baudo e Cristina Parodi si sono rivelate dei veri e propri flop.

Grazie a Mara Venier Domenica In è tornata a trionfare negli ascolti tv: ha battuto senza problemi la Domenica Live di Barbara d’Urso e quest’anno sta dando del filo da torcere ad Amici di Maria De Filippi. Più di tre milioni di spettatori non si perdono neppure una puntata dello show di zia Mara.

Domenica 20 febbraio 2022, ad esempio, Domenica In ha totalizzato 2.941.000 (18.30% di share) nella prima parte mentre la seconda ha appassionato 2.514.000 con il 18.10%. L’ultima puntata di stagione della trasmissione andrà in onda il prossimo 5 giugno.

Mara Venier riprenderà poi le redini di Domenica In a settembre, dopo una lunga vacanza con il marito Nicola Carraro, che generalmente si divide tra l’Italia e Santo Domingo, dove ha acquistato una casa qualche tempo fa. Al momento non risultano nuovi format televisivi per la Venier.

La diretta interessata preferisce concentrarsi solo su Domenica In e sulla famiglia. Non solo il marito Nicola Carraro ma pure i figli Elisabetta Ferracini e Paolo Capponi e i nipoti Giulio e Claudio. Mara è una nonna attenta e premurosa.