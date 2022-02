Alda D’Eusanio fuori dalla tv: “Laura Pausini vuole un milione di euro”

Alda D’Eusanio è tornata a parlare della sua difficile situazione lavorativa. Dopo l’espulsione al Grande Fratello Vip non ha più messo piede sul piccolo schermo: neppure in Rai, dove era spesso opinionista, è stata più chiamata. Un drastico cambiamento di vita per la 70enne, che ha deciso di querelare Mediaset e la produzione del reality show. A sua volta, però, ha subito delle azioni legali da parte di Laura Pausini.

Al settimanale Vero Alda D’Eusanio ha dichiarato:

“La Pausini ha minacciato la querela, cosa che poi ha fatto, chiedendomi un milione di euro di risarcimento. La verità deve venire fuori. Non si possono perdere anni di carriera per uno scivolone. Prima di distruggere e annientare una persona è consigliabile essere più umani”

Alda D’Eusanio ha precisato di aver solo riferito chiacchiere che girano nel mondo dello spettacolo e nulla più. La giornalista e presentatrice ha puntualizzato di non essere né razzista né una persona che pronuncia bestemmie. Alda ha aggiunto:

“Non ho accusato o diffamato, ho solo riportato una chiacchiera da bar e non ho avuto la possibilità di scusarmi pubblicamente perché l’editore ha dato ordine a Mediaset di non fare il mio nome. Nemmeno i miei amici potevano citarmi dalla d’Urso, hanno voluto annientarmi. Ho aspettato due mesi che qualcuno di loro si facesse vivo, poi ho denunciato”

A detta di Alda D’Eusanio il Grande Fratello Vip ha bruciato i suoi 40 anni di carriera. Una partecipazione, tra l’altro, sulla quale la diretta interessata aveva più di qualche dubbio. Alda non era convinta di entrare nella Casa più spiata d’Italia – pure il suo neurologo glielo aveva sconsigliato per via degli effetti del coma di qualche tempo fa – ma ha poi ceduto alle lusinghe di Alfonso Signorini e compagni.

Non solo Laura Pausini: anche il produttore discografico Adriano Aragozzini ha chiesto un milione di euro di danni ad Alda D’Eusanio per per avergli attribuito la “distruzione” artistica e umana di Mia Martini. Sulla vicenda non è più tornata la cantante: la Pausini non ha più parlato pubblicamente della D’Eusanio dopo il post sui social network antecedente alla cacciata di Alda dal GF Vip.

Alda D’Eusanio è stata espulsa all’improvviso: era in tuta e ciabatte quando gli autori del programma l’hanno chiamata e l’hanno mandata via. Alla presentatrice non è stato permesso neppure di rientrare a prendere le sue cose. A tutti – altri concorrenti e volti delle più note trasmissioni della rete – è stato proibito di nominare la D’Eusanio.

Per la presentatrice danni economici, psicologici, di immagine e professionali. La D’Eusanio ci ha tenuto a ribadire che ha sbagliato per quelle frasi sulla Pausini (aveva accusato il compagno di Laura, il chitarrista Paolo Carta, di violenze domestiche) ma che da parte sua non c’erano intenti offensivi.