Alda D’Eusanio senza lavoro dopo il GF Vip: “Ho fatto causa a Mediaset”

By

Un anno fa la giornalista e conduttrice è stata cacciata dal reality show di Alfonso Signorini per le sue affermazioni sulla vita privata di Laura Pausini e non solo

La squalifica immediata alla quinta edizione del Grande Fratello Vip ha decisamente distrutto la carriera di Alda D’Eusanio, che prima di varcare la porta rossa era stata corteggiata a lungo dalla produzione. Da quando gli autori e la dirigenza Mediaset hanno letteralmente cacciato la giornalista e conduttrice dal reality show di Alfonso Signorini la 71enne non è più apparsa sul piccolo schermo. Nessuna apparizione dalle parti di Canale 5 e neppure in Rai, dove era spesso ospite in diversi salotti.

Alda D’Eusanio contro Mediaset

In un’intervista rilasciata al settimanale Nuovo la diretta interessata si è detta indignata e sconvolta per quanto accaduto alla sua vita privata e professionale. Da qui la scelta di procedere per le vie legali:

“Ho fatto causa a Mediaset. Per due mesi ho aspettato che qualcuno mi rispondesse. Ma nessuno mi ha mai più parlato: né Signorini né tantomeno l’editore Pier Silvio Berlusconi, che ha preso la decisione di cacciarmi via con infamia, distruggendo 40 anni di carriera”

Un momento professionale e privato davvero complicato per Alda D’Eusanio, tra le giornaliste e conduttrici più note del piccolo schermo:

“Oltre che in Mediaset non mi chiamano più in Rai: per quale motivo?”

Alcune frasi pronunciate nella Casa più spiata d’Italia sono costate davvero care ad Alda D’Eusanio. Il produttore discografico Adriano Aragozzini le ha chiesto un milione di euro di danni per avergli attribuito la “distruzione” artistica e umana di Mia Martini. Laura Pausini, invece, ha denunciato l’ex gieffina per le false accuse di violenza domestica che hanno coinvolto anche il compagno Paolo Carta.

Alda D’Eusanio contro Katia Ricciarelli

Oggi Alda D’Eusanio non guarda più il Grande Fratello Vip ma si è indignata per quanto sta accadendo quest’anno con Katia Ricciarelli:

“Per Katia c’è una rete di protezione al GF Vip. Io invece sono stata cacciata a pedate!”

Alda D’Eusanio è stata espulsa all’improvviso: era in tuta e ciabatte quando gli autori del programma l’hanno chiamata e l’hanno mandata via. Alla presentatrice non è stato permesso neppure di rientrare a prendere le sue cose. A tutti – altri concorrenti e volti delle più note trasmissioni della rete – è stato proibito di nominare la D’Eusanio.

“Una cancellazione totale, senza precedenti e senza darmi spiegazioni, tanto da costringermi a citarli in giudizio”, ha spiegato Alda D’Eusanio, che ha parlato di danni economici, psicologici, di immagine e professionali. La D’Eusanio ci ha tenuto a precisare che ha sbagliato per quelle frasi sulla Pausini ma che da parte sua non c’erano intenti offensivi.

Sulla vicenda di Adriano Aragozzini Alda D’Eusanio ha puntualizzato di aver riportato solo una voce che gira nel mondo dello spettacolo. “In nessuno dei due casi era farina del mio sacco”, ha chiarito.