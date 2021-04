Alda D’Eusanio contro Mediaset e Signorini: “Io espulsa. E Morra e Adua?”

Alda D’Eusanio è incavolata nera. Nonostante le scuse pubbliche a Laura Pausini e Paolo Carta, la giornalista e conduttrice non ha gradito il modo in cui Mediaset l’ha cacciata fuori dal Grande Fratello Vip e da altri programmi dell’azienda. Alda si è sfogata in una lunga intervista rilasciata al settimanale Mio, raccontando di essere stata fatta fuori dalla Casa più spiata d’Italia mentre era ancora in ciabatte. A detta della diretta interessata la D’Eusanio non avrebbe avuto la possibilità né di salutare gli altri gieffini né di preparare una valigia. Una squalifica immediata, che ha segnato molto la giornalista 70enne.

Alda D’Eusanio ha rimarcato che questo comportamento ha gravemente violato la sua dignità di donna e professionista. L’opinionista televisiva ha poi suggerito a Mediaset di proteggere e seguire meglio i concorrenti del Grande Fratello Vip. Il motivo? Nel bunker di Cinecittà la sensazione delle telecamere si perde completamente e incappare in errori non è così difficile. Non solo: Alda è rimasta delusa dal fatto che Pier Silvio Berlusconi non le abbia dato l’occasione di scusarsi pubblicamente con Laura Pausini e il suo compagno.

“Non è pensabile che un errore sia come una nera vernice in grado di cancellare tutto quello che una persona è stata fino a poco tempo prima di entrare in quella Casa”

Alda D’Eusanio ha dunque tirato in ballo Massimiliano Morra e Adua Del Vesco, vero nome Rosalinda Cannavò, che non sono stati espulsi nonostante le confidenze sulla morte dello sceneggiatore Teodosio Losito:

“Le azioni nei miei riguardi sono state ben più dure rispetto a quelle che ci sono state nei confronti di Massimiliano Morra e Adua Del Vesco. Anche loro hanno dato voce a delle chiacchiere e oggi c’è un’inchiesta in corso per istigazione al suicidio. Come se non bastasse Adua fa outing (vero o falso che sia) per Morra, toccando una sfera delicata come quella della libera scelta di fare coming out”

A riguardo Alda D’Eusanio ha aggiunto:

“Dopo tutto questo loro non sono stati espulsi, io sì. Non può e non deve esserci un diverso trattamento tra i concorrenti. Siamo tutti uguali, con la sola differenza che loro non sono stati in coma, mentre io sì”

Cosa si aspettava dunque Alda D’Eusanio da Mediaset? Secondo la giornalista non doveva essere cacciata dalla Casa in malo modo, di fretta e senza salutare nessuno. A detta di Alda meritava un richiamo pubblico e la possibilità di scusarsi durante la diretta del reality show.

Alda D’Eusanio oggi: delusa da Signorini e Mediaset

Oltre Mediaset Alda D’Eusanio ha bocciato anche Alfonso Signorini, che non ha più sentito una volta abbandonato il GF Vip. Alda ha ammesso di aver accettato la proposta del programma anche per via di quella stima che ha sempre nutrito nei confronti del collega. Stima che oggi non ha più visto che il direttore di Chi non l’ha cercata neppure con una telefonata.

Oggi, dopo aver metabolizzato l’intera faccenda, Alda D’Eusanio si aspetta delle scuse pubbliche da parte di Mediaset affinché possa riappropriarsi della sua dignità. Pier Silvio Berlusconi cederà alla richiesta del’ex concorrente del Grande Fratello Vip?