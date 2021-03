Alda D’Eusanio oggi è delusa da Mediaset: le parole dopo la squalifica

Durante la sua permanenza nella Casa del Grande Fratello Vip Alda D’Eusanio si è lasciata sfuggire alcune affermazioni poco felici nei confronti di Laura Pausini e Paolo Carta, ma anche contro Adriano Aragozzini sulla vicenda Mia Martini. Sia la coppia di artisti che il produttore ed ex patron di Sanremo hanno fatto ricorso alle vie legali immediatamente. In una intervista rilasciata al settimanale Nuovo Alda D’Eusanio ha raccontato di vivere in uno stato d’ansia perenne. Avrebbe voluto scusarsi pubblicamente, ma pare che Mediaset glielo abbia impedito:

“La cosa che più mi fa soffrire è che la rete non mi abbia permesso di scusarmi pubblicamente”

Dopo la squalifica immediata dal reality, la giornalista si è scusata pubblicamente con Laura Pausini e Paolo Carta dicendosi pentita delle parole dette, ma il danno è ormai fatto. Ha cercato di spiegare di avere compiuto l’imperdonabile leggerezza di riportare una chiacchiera completamente infondata che aveva ascoltato, ma né la cantante né il marito chitarrista hanno replicato.

Come da lei ammesso, nella Casa ha sempre detto ciò che le è passato per la testa, ma le sue intenzioni non erano quelle di offendere nessuno perché “non fa parte del mio carattere”. Il neurologo le avrebbe sconsigliato di partecipare come concorrente alla quinta edizione Vip del reality più spiato dagli italiani. L’opinionista ha spiegato che il medico avrebbe cercato di impedirglielo in tutti i modi:

“Diceva che nelle mie condizioni non avrei retto per più di tre ore perché ad un certo punto sarebbe crollata la mia soglia d’attenzione e avrei potuto combinare pasticci. Aveva ragione”

Alda D’Eusanio sul coma confessa: “Mi ha lasciato strascichi considerevoli”

In una recente intervista al periodico Ora, la D’Eusanio è tornata a parlare del coma e ha confessato che “mi ha lasciato strascichi considerevoli”. L’ex gieffina, infatti, leggerebbe con molta più fatica perché ha interferenza nell’attenzione e nella memoria. Nel 2012 è stata centrata in pieno da uno scooter che le è piombato addosso a grande velocità gettandola a terra.

Dopo un calvario con coma, emorragie, crisi epilettiche e vuoti di memoria, la conduttrice è tornata a vivere anche se quotidianamente deve fare i conti con i postumi dell’incidente.