Alda D’Eusanio scrive una lettera a Laura Pausini e Paolo Carta

Alda D’Eusanio ha chiesto pubblicamente scusa a Laura Pausini e al compagno Paolo Carta. In seguito a diversi giorni di silenzio l’ex concorrente del Grande Fratello Vip ha deciso di condividere sui suoi account social la lettera che ha scritto alla cantante italiana più famosa al mondo. Una lettera in cui Alda rimarca tutto il proprio dolore per aver dato adito ad una chiacchiera imbarazzante e aver scatenato così il putiferio nella Casa più spiata d’Italia e tra i corridoi Mediaset.

Alda D’Eusanio ha scritto a Laura Pausini un messaggio privato che ha poi scelto di rendere pubblico sui social network:

“Scusa per averti recato un dolore. Scusa per aver creato tensione. Scusa per aver offeso tuo marito. Scusa per aver dato eco ad una chiacchiera cattiva che per prima aveva turbato e angosciato me. Sono contenta di sapere che la vostra è una coppia innamorata e serena. Quello che è accaduto mi dà un grande dolore e per questo continuerò a chiedervi sempre perdono. Vorrei dirti molto di più ma credi che la sofferenza che hai provato tu nel sentire le mie parole le provo io solo nel pensiero di averle dette”

Su Instagram e Facebook Alda D’Eusanio ha poi spiegato di aver voluto condividere questa lettera per poter dare il suo punto di vista sulla vicenda. L’ex concorrente del Grande Fratello Vip ha aggiunto che le sue scuse dovevano essere necessariamente pubbliche così come pubblica è stata la sua frase. Una frase infelice, inopportuna e dannosa nei confronti della vita privata di Laura Pausini.

Alda D’Eusanio ha poi ringraziato tutti coloro che l’hanno già perdonata per il grande casino che è nato a causa sua nella quinta edizione del Grande Fratello Vip. Al momento la 70enne non ha chiarito se tornerà presto in televisione, se ci saranno altre occasioni per la sua carriera o se preferirà godersi un periodo di riposo.

Alda D’Eusanio ha chiesto scusa a Laura Pausini e Paolo Carta

Laura Pausini non ha ancora replicato alla lettera di Alda D’Eusanio. La cantante non ha mai commentato pubblicamente la vicenda che tanto scalpore ha fatto in questi mesi. La Pausini e Paolo Carta, una volta appreso della dannosa frase della D’Eusanio, hanno deciso di agire per le vie legali senza rilasciare alcuna dichiarazione pubblica.

Carta è il chitarrista della band di Laura: i due si amano da ben sedici anni. Qualche giorno fa Laura ha condiviso una foto romantica col compagno e la figlia di 8 anni Paola. Un chiaro segnale che la sua è un famiglia amorevole e unita e lontana più che mai da certe cattiverie gratuite diffuse da Alda D’Eusanio.